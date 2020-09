Etape 8 - Samedi 5 septembre

Départ : Cazères-sur-Garonne

Arrivée : Loudenvielle

Heure de départ : 13h35

Heure d'arrivée : 17h15 (moyenne calculée à 38 km/h)

Type : Montagne

Le profil de la 8e étape : Menté, Balès, Peyresourde... place aux Pyrénées

Le parcours

Cette fois, c'est la haute montagne. Certes, Orcières-Merlette était plus haut que le Port de Balès, sommet de cette 8e étape, mais l'ascension du massif du Dévoluy n'a rien à voir avec les Pyrénées, privées cette année d'arrivée en altitude. De Cazères-sur-Garonne à Loudenvielle, trois cols seront au programme, deux habitués du Tour de France et une découverte récente.

Après une cinquantaine de kilomètres plats, le Col de Menté, court (6,9 km) mais pentu (8,1%) lancera la journée. Placé loin des deux autres difficultés, il ne devrait cependant pas être décisif. En revanche, l'enchaînement Port de Balès (11,7 km à 7,7%) et ses passages à plus de 10%, puis Peyresourde (9,7 km à 7,8%) peut donner du spectacle. Cette fin d'étape est bien pensée puisque du pied de Balès, au kilomètre 93 jusqu'au bas de la descente de Peyresourde, 45 bornes plus loin, il n'y aura pas un mètre de plat. Seuls les trois derniers kilomètres de l'étape le seront.

Les difficultés du jour

Km 59,5 : Col de Menté (6,9 km à 8,1%) -1re catégorie

Km 104,5 : Port de Balès (11,7 à 7,7%) - Hors-catégorie

Km 129,5 : Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8%) - 1re catégorie

Une rampe de lancement avant l'arrivée ? Le profil du Col de Peyresourde

La météo

Le mercure approchera les 30 degrés sur cette huitième étape. Que les coureurs se rassurent, la pluie n'est pas annoncée. Les trois descentes devraient se faire sur le sec.

La rétro

Le 14 juillet 1997 a été magnifique pour les Français. Maillot jaune depuis quatre jours, Cédric Vasseur va perdre son bien. Tout le monde en est sûr. Le menu, Soulor, Tourmalet, Aspin et Azet, est trop copieux pour lui et ses 2'56'' d'avance sur Jan Ullrich. Sur la ligne, après une ultime descente exceptionnelle, il sauve son maillot pour… 13 secondes. Laurent Brochard profite lui du marquage entre Ullrich, Virenque et Pantani, le futur podium de ce Tour 1997, pour aller s'imposer à Loudenvielle. Quelques mois plus tard, il deviendra champion du monde à Saint-Sébastien.

Laurent Brochard (Festina) vainqueur le 14 juillet 1997 à Loudenvielle Crédit: AFP

Les vainqueurs à Loudenvielle

Il y a eu trois arrivées à Loudenvielle. Voici les vainqueurs.

2007 : Kim Kirchen (Luxembourg)

2003 : Gilberto Simoni (Italie)

1997 : Laurent Brochard ( France)

La stat : 4

Après sept étapes, ils sont quatre Français dans le top 11 du classement général : Guillaume Martin (3e), Romain Bardet (7e), Thibaut Pinot (9e) et Julian Alaphilippe (11e). C'est évidemment très rare et il faut remonter au Tour de France 2000 pour retrouver trace d'une telle densité tricolore au plus haut niveau du général. A Limoges, Fabrice Gougot (2e), Pascal Chanteur (4e), Jacky Durand (6e) et Laurent Jalabert (10e) occupaient tous le top 10.

L'homme à suivre : Warren Barguil

Le choix peut surprendre puisque "Wawa" est venu sur le Tour pour épauler Nairo Quintana. Seulement, il a aussi promis qu'il visait une victoire d'étape. Si les leaders ne se font toujours pas la guerre, c'est possible, Quintana n'aura pas forcément besoin de Barguil, d'autant plus qu'il a d'autres équipiers. Vers Loudenvielle, l'échappée a toutes les chances d'aller au bout. Barguil est à la fois assez fort pour y briller et assez loin au général pour n'inquiéter personne.

1971, col de Menté : Sous l'orage, le rêve envolé de Luis Ocana

