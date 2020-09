Tour de France

Comme à Orcières-Merlette il y a deux jours, les favoris ont décidé de ne pas se faire la guerre ce jeudi sur les pentes du Mont Aigoual, par-delà un col de Lusette annoncé terrible mais qui n’a pas inspiré grand monde. Cette 6e étape sans saveur a été remportée par le plus costaud d’une échappée de huit coureurs, Alexey Lutsenko (Astana), arrivé avec trois minutes d’avance sur un peloton composé de l’ensemble des leaders. Adam Yates (Mitchelton-Scott) conserve son maillot jaune sans avoir vraiment eu à le défendre.

Finalement, le plus grand danger pour le Britannique se trouvait parmi les fuyards qui sont partis dès le début d’étape au Teil. Greg Van Avermaet (CCC) ne comptant que 3’13’’ de retard au général, l’équipe Mitchelton-Scott a dû s’employer pour limiter l’écart, qui a culminé à 6’30’’. Résultat, la vitesse moyenne dépassait les 48km/h après trois heures de course, avant d’entamer le final cévenol qu'on pensait, à tort, propice aux attaques.

Une belle montée et Lutsenko a pu savourer : l'arrivée de la 6e étape en vidéo

Au pied de la Lusette (11,7 km à 7,3%), le peloton semblait en mesure de revenir sur l’échappée pour se jouer la victoire. L’écart n’était plus que de 2’40’’. Mais le tempo d’Ineos-Grenadiers n’était pas destiné à préparer une attaque d’Egan Bernal. Seulement à contrôler la concurrence. A la mettre sous somnifère.

Hormis Fabio Aru, déjà distancé dans la course au maillot jaune, personne n’a profité des forts pourcentages de l’ascension classée en 1re catégorie - il y a avait une section de quatre kilomètres à 10% de moyenne - pour tenter d’attaquer. C’est ainsi un peloton fort d’une cinquantaine d’unités qui a basculé au sommet. Le même qui s’est présenté 13 kilomètres plus loin à l’arrivée, après une dernière grimpée roulante pour atteindre le Mont Aigoual (8km à 4%), point culminant du Gard (1560m) et arrivée inédite sur la Grande Boucle.