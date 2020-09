Etape 6

Départ : Le Teil

Arrivée : Mont Aigoual

Distance : 191 km

Heure de départ : 12h10

Heure d'arrivée : 17h (moyenne calculée à 40 km/h)

Type : accidenté

Le parcours

Mercredi, la journée fut des plus calmes, si l'on excepte son épilogue "bidon". L'étape de jeudi devrait être plus animée, ce qui ne sera pas bien dur. Après le premier coup de semonce de Primoz Roglic et de la Jumbo mardi, on ne serait pas forcément étonné de revivre un final similaire lors de cette étape qui s’élancera du Teil, une première dans l’histoire du Tour.

S’il n’y a pas eu d’échappée mercredi, on mise sur un petit groupe de baroudeurs pour aller chercher une étape qui s’y prête parfaitement. Les costauds devraient passer tranquillement les deux bosses (Coste et Mourèze) et se jauger dans l’inédit Col de la Lusette, sur près de douze kilomètres d’ascension avec un petit passage à 11%. La suite, ce sera une descente vers la station de L'Espérou et une montée pour terminer (8,3 km à 4 %), La grande bagarre n’aura certainement pas lieu sur les hauteurs cévenoles.

Le profil de la 6e étape : Pour les favoris, gare à la Lusette !

Les difficultés du jour

Km 146 : Cap de Coste (2,1 km à 7,3%) – 3e catégorie

Km 163 : Col des Mourèzes (6,1 km à 4,8%) – 3e catégorie

Km 177,5 : Col de la Lusette (11,7 km à 7,3%) – 1re catégorie

La météo

Des températures pré-automnales sont attendues sur les routes du Tour, jeudi. Cela devrait osciller entre 16 et 18 degrés. Soleil en vue, pour compenser les premiers frimas.

La rétro

Le Mont Aigoual, où sera jugée l’arrivée de cette 6e étape, n'est pas un familier du Tour de France puisque ses pentes ont été rarement empruntés par le peloton. La Grande Boucle n’y est passée, sans s'arrêter, qu'en 1987. C'était lors de la 17e étape de l'épreuve, entre Millau et Avignon. Et c'est Jean-Paul Van Poppel, maillot vert de ce Tour, qui avait gagné l'étape. Au sprint. Scénario à oublier jeudi.

La stat : 5

C’est un Tour de France particulier, de par son profil très montagneux. On l’a vu dès dimanche. C’est sans doute ce qui explique cette statistique, mais pas seulement assurément : on retrouve à l’issue de la 5e étape 5 Colombiens dans le Top 15 du général du Tour. D'Egan Bernal (5e) à Rigoberto Uran (14e), en passant par Nairo Quintana (7e), Esteban Chaves (8e) et Miguel Angel Lopez (9e), Egan Bernal (7e), la Colombie représente 33% du Top 15. Elle est bien en place avant le début des choses sérieuses.

L'homme à suivre: Egan Bernal (Ineos-Grenadier)

Pour être tout à fait honnête, on ne pensait pas parler de lui, ici. Surtout maintenant. Pas dès la 6e étape, alors qu'un "simple" col de première catégorie se dresse à l'horizon. Mais mardi, on a eu comme un doute à l'arrivée de la 4 étape, quand Primoz Roglic a pris les devants. Le premier Colombien sacré sur les routes du Tour n'a pas semblé dans une forme éblouissante, dans la foulée d'un Dauphiné abandonné. Ce n'est pas jeudi qu'il montrera les crocs, on en est à peu près certain, mais ce sera l'occasion de voir si sa dentition n'est pas trop émoussée.

