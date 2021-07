On se doutait qu’il ferait le spectacle. Il l’a fait dans des proportions exceptionnelles. On se doutait qu’il quitterait le Tour avant son issue. Il le fait aussi. Mathieu van der Poel a annoncé dimanche midi qu’il ne prendrait pas le départ de la 9e étape de la Grande Boucle, longue de 144,9 km entre Cluses et Tignes.

Le polyvalent coureur d’Alpecin-Fenix avait cédé le maillot jaune la veille, lors de la première étape de montagne de l’épreuve. Van der Poel se projette sur son prochain grand objectif : les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (23 juillet-8 août 2021), où il visera la médaille d’or en VTT, le 26 juillet.

Tour de France Trop diminué, Roglic s'arrête là IL Y A 4 HEURES

"Impossible de faire l'intégralité du Tour"

Van der Poel, porteur de la tunique dorée pendant six jours pour sa première participation au Tour, avait pourtant expliqué samedi qu’il prendrait sa décision à l’issue de cette 9e étape, à l’occasion du premier jour de repos. Mais il s’est présenté en zone d’interview et a annoncé : "Malheureusement, je ne vais pas prendre le départ aujourd’hui (dimanche), on a décidé cela avec l’équipe."

Le quadruple champion du monde de cyclo-cross a confirmé les raisons de son forfait, déclarant "quitter la course" pour "se concentrer sur les Jeux Olympiques". Van der Poel estime qu’il lui était "impossible de faire l’intégralité du Tour", en raison de ses "nombreux autres objectifs." Place à un peu de repos pour lui : "Je vais prendre le temps de récupérer de cette première semaine."

Finish rageur : Van der Poel a terminé au sprint pour sauver son maillot jaune

"Aller jusqu'à Paris l'an prochain"

Van der Poel (26 ans) a éclaboussé l’entame de ce Tour de France de toute sa classe. Il a pris le maillot de leader avec brio, et émotion, dès la deuxième étape à Mûr-de-Bretagne. Petit-fils de Raymond Poulidor et fils d’Adrie van der Poel, il a perpétué la tradition familiale à sa façon ( son grand-père n’avait jamais porté le paletot jaune sur le Tour ). Puis il ne s’est pas contenté de défendre sa position avec hargne sur le chrono, passant encore à l’attaque lors d’une étape-marathon vendredi, à la veille des Alpes.

incroyable semaine" a donné envie à Mathieu van der Poel l’envie d’"aller jusqu’à Paris l’an prochain (en 2022, NDLR)". Tant mieux pour le Tour de France. Mais nous sommes encore en 2021, et la plus grande course du monde perd une deuxième tête d’affiche ce dimanche. Dans la matinée, Son "" a donné envie à Mathieu van der Poel l’envie d’"(en 2022, NDLR)". Tant mieux pour le Tour de France. Mais nous sommes encore en 2021, et la plus grande course du monde perd une deuxième tête d’affiche ce dimanche. Dans la matinée, Primoz Roglic avait en effet lui aussi annoncé qu’il se retirait de l’épreuve après huit jours de course.

"Van der Poel et Pogacar sont les deux plus grands phénomènes du moment"

Tour de France "Il domine de la tête, des épaules, des pieds, de tout ce qu'on veut" : Pogacar les a sonnés IL Y A 13 HEURES