Il y a un peu plus de quatre mois, Primoz Roglic voyait le Tour de France lui filer entre les doigts. Lors du contre-la-montre de la Planche des Belles-Filles, son compatriote Tadej Pogacar renversait la vapeur avant de s'imposer le lendemain aux Champs-Élysées. Malgré le temps qui passe, le coureur de la formation Jumbo-Visma n'a pas oublié la terrible sensation d'avoir échoué si près du but. " C'était brutal, dévastateur. Mais plus pour les gens autour de moi que pour moi ", a affirmé le Slovène ce jeudi à L'Equipe .

Avec le recul, Primoz Roglic assure désormais que cette place de deuxième "est quand même belle". "Je le dis à mes coéquipiers : 'quelque part, on a gagné en montrant à quel point notre équipe était forte'. Dégager une telle impression de puissance, contrôler au maximum, finalement, c'était ça que je voulais avant le départ et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place, a-t-il ajouté. Bien sûr, la victoire finale n'est pas là mais c'est ainsi. Parfois on gagne, parfois on perd. Quand on a fait tout ce qu'on pouvait, il faut l'accepter."