C'est une image que pas grand-monde n'avait vue venir. A moins de deux kilomètres du sommet du Mont Ventoux, escaladé pour la deuxième fois de la journée, Tadej Pogacar a coincé. Le maillot jaune avait sauté dans la roue de Jonas Vingegaard, lorsque le maillot blanc de substitution a placé l'unique banderille de l'ascension dans le groupe des favoris. Mais on l'a vu grimacer. Puis afficher quelques signes de nervosité. Et, enfin, lâcher prise, à la régulière. Loin du champion ultra-dominateur de ce week-end, le Slovène n'a pas été impérial mercredi.

Premier (petit) aveu de faiblesse : Pogacar a coincé dans le Ventoux face à Vingegaard

"Je ne suis pas surpris que Vingegaard soit l’un des meilleurs grimpeurs du peloton, il est très fort. Je n'ai pas pu le suivre, il a été super fort, il a mis le paquet, ça a été un peu trop pour moi et j'ai craqué, voilà", a sobrement commenté le tenant du titre à l'arrivée à Malaucène. Laissant filer Vingegaard qu'il ne pouvait plus suivre, Pogacar s'est alors beaucoup retourné jusqu'au sommet pour se situer par rapport à Richard Carapaz et Rigoberto Uran, légèrement derrière lui. Les trois hommes ont fini par se regrouper puis, à la faveur de la descente, ont récupéré le fuyard danois juste avant l'arrivée.

Au final, c'est plutôt une bonne journée

Si un Tour de France se gagne sur les temps forts, comme dans le chrono ou le week-end dans les Alpes en ce qui concerne Tadej Pogacar, il se sauve aussi dans les temps faibles. Pour l'heure, dans ce domaine moins favorable, le leader du Team UAE Emirates s'est également montré efficace. Vendredi dernier, il ne s'était pas affolé dans l'étape du Creusot lorsqu'il lui avait fallu mettre à contribution ses équipiers toute la journée. Cette fois non plus, il a su gérer cette phase délicate. "Je n'ai pas paniqué, souligne-t-il. J'ai essayé d'arriver le plus vite possible au sommet. Je savais que je ne devais tenir que quelques minutes de plus. J'ai essayé de rester calme et de gérer mon rythme jusqu'au sommet."

Le maillot jaune sait aussi trouver des alliés de circonstance quand la situation le nécessite. Qu'il soit chanceux ou habile en la matière, peu importe, le résultat est le même. Dans le Morvan, ce fut l'appui d'autres équipes venues prêter main forte à la sienne. Là, ce fut celui de Carapaz et Uran, qui avaient encore moins que lui intérêt à voir Jonas Vingegaard filer. "J'ai de la chance d'avoir eu Richard Carapaz et Rigoberto Uran dans la descente, on a très bien collaboré, admet-il. Je m'en tire bien."

Un peu plus que cela, même. Sur un strict plan comptable, il n'a pas cédé une seconde à ses principaux adversaires et avec les difficultés de son ex-dauphin Ben O'Connor sur les pentes du Ventoux, personne n'est désormais à moins de cinq minutes de lui au classement général. "Au final, c'est plutôt une bonne journée", analyse d'ailleurs celui qui reste incontestablement l'homme fort de ce Tour, quand bien même il aurait affiché ses premières faiblesses, certes toutes relatives.

La chaleur, c'est nettement moins son truc

Seul point noir : la séquence du Ventoux pourrait donner des idées à d'autres. Le seul moyen de savoir si Pogacar peut être mis en difficulté, c'est de le tester. Or, si Vingegaard n'avait pas bougé mercredi dans les derniers hectomètres du Géant de Provence, peut-être que personne n'aurait eu cette information.

Jonas Vingegaard fait mal à Tadej Pogacar dans le Ventoux. Crédit: Getty Images

Son avance est telle au classement général que Pogacar peut voir venir sans trop de stress. Mais le Ventoux a aussi confirmé que le climat du jour lui sied beaucoup moins bien que celui, automnal et particulièrement humide, de ce week-end. "Avec la chaleur, ça a été difficile aujourd'hui (mercredi), oui", avoue "Pogi".

Malgré tout, il se dit "impatient" d'être dans les Pyrénées. Mais avant cela, Tadej Pogacar devra se méfier. En arrivant dans le Gard vendredi, le peloton retrouvera des risques de bordures. Le Slovène en avait pris une l'an passé et, pas plus tard que lundi, il avait dû boucher lui-même un petit trou dans un final agité. Pogacar a toujours toutes les cartes en main, plus que jamais. Mais le Ventoux a eu valeur d'avertissement : s'il peut se montrer confiant, il devra aussi être vigilant.

Tadej Pogacar n'a finalement rien perdu à l'arrivée à Malaucene. Crédit: Getty Images

