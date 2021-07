Matej Mohoric avait été le premier coureur de l'équipe Bahrain – Victorious à s'exprimer jeudi au lendemain de la perquisition de la gendarmerie intervenue la veille à l'hôtel où logeait sa formation, à Pau. Vendredi, il a encore répondu, sur la route cette fois, en allant chercher à Libourne sa deuxième victoire personnelle sur ce Tour de France , la troisième pour la Bahrain. Une démonstration dans l'échappée, avec un numéro impressionnant dans le final. Puis, juste avant de franchir la ligne d'arrivée, un petit geste, ajoutant une pointe d'aigreur à sa joie, légitime.

"Taisez-vous" : Mohoric, une victoire sans bavure et un message explicite

Le doigt à la verticale porté sur la bouche, puis le geste du zip, comme une fermeture éclair. Le message est clair. Il s'adresse, plus encore qu'aux autorités venues fouiller, à ceux qui ont critiqué son équipe depuis deux jours et ont déduit, un peu vite selon lui, que cette enquête ouverte avait valeur de preuve de culpabilité de tous les membres de la Bahrain. "Ce geste, c'était pour rappeler à tous ceux qui mettent en cause nos performances que nous faisons des sacrifices énormes dans notre métier", a-t-il tenu à préciser en conférence de presse après sa victoire.

Tour de France Les débats du Tour : Qui mérite le prix de "super combatif" ? IL Y A 40 MINUTES

Si je prends un peu de recul, c'est une bonne chose pour le monde du cyclisme

Parti en solitaire à 25 kilomètres de l'arrivée en faussant compagnie au reste de l'échappée, le champion de Slovénie a encore signé un énorme numéro en Gironde. Une fois sa victoire acquise, on guettait son attitude à l'arrivée. Discrétion ou coup de gueule, il a opté pour le second choix. "J'ai pensé à ce qui s'était passé il y a 48 heures quand on m'a traité comme un criminel", a-t-il déclaré dès l'arrivée, avec des mots très forts.

Sur le fond, sans aller jusqu'à dire qu'il est content que tout cela soit arrivé, Matej Mohoric considère que ce type de procédures n'est pas négatif. "Si je prends un peu de recul, c'est une bonne chose pour le monde du cyclisme. Il y a eu de sérieux problèmes par le passé dans notre sport, a-t-il reconnu. Donc à mon avis, c'est plutôt une bonne chose. Il y a eu des contrôles mais on n'a rien trouvé." C'est plutôt la forme qui semble le déranger : "D'un autre point de vue, c'était assez décevant. C'est toujours compliqué de voir un policier entrer dans la chambre, fouiller, poser des questions."

Mohoric: "J'ai pensé au moment où l'on m'a traité comme un criminel"

Ça m'a paru étrange qu'on questionne mon intégrité

Pas sûr toutefois qu'en termes de communication, ce geste soit de nature à apaiser les choses. Certains y verront une provocation. D'autres diront peut-être, à l'inverse, que les innocents sont toujours ceux qui se défendent le plus mal. Or, son innocence, Mohoric la clame. "Je n'ai rien à cacher, ils peuvent fouiller, assure-t-il. Mais ça m'a paru étrange qu'on questionne mon intégrité. Chez Bahrain, je n'ai jamais vu personne faire quelque chose d'illégal. Mais mon geste ne veut pas dire 'fermez-la'. Nous respectons les autorités et faisons preuve de transparence. Nous avons coopéré."

Sportivement, son Tour de France est en tout cas une totale réussite, tout comme celui de la formation dirigée par Milan Erzen. Trois victoires d'étape, donc, avec Mohoric par deux fois et Dylan Teuns. Wout Poels a porté le maillot à pois pendant des jours. Sonny Colbrelli a fait feu de tout bois et Pello Bilbao figure dans le Top 10 au classement général. Sans oublier, bien sûr, la première place au classement par équipes. Et selon Mohoric, l'épisode palois a même encore soudé le groupe. "L'enquête nous a rapprochés dans l'équipe", dit-il, avant de marteler une dernière fois : "Nous n'avons rien à cacher."

Sans présager des suites éventuelles de cette enquête (des données ont été collectées lors de la perquisition et Matej Mohoric a lui-même confirmé vendredi que certains téléphones avaient été saisis), une chose est sûre : si cet incident a troublé l'image de l'équipe Bahrain, elle n'a pas affaibli son rendement. Au contraire.

Mohoric en styliste, Pogacar en patron : le résumé de la 19e étape

Tour de France Bonnamour : "Le prix de 'super combatif' ? Je suis certainement dans le match" IL Y A UNE HEURE