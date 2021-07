C’était le jour de Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Transparent depuis le départ du Tour, l’Américain s’est montré le plus fort d’une échappée de 32 coureurs pour remporter la 15e étape ce dimanche à Andorre-la-Vieille. C’est sa première victoire sur la Grande Boucle, la 2e dans un Grand Tour après un succès sur la Vuelta 2019, déjà sur une 15e étape. Parti dans la dernière difficulté de cette première grande étape pyrénéenne, le col de Beixalis, à 19 kilomètres de l’arrivée, Kuss s’est imposé en bas de la descente avec 23'' d’avance sur Alejandro Valverde (Movistar). Désillusion pour Guillaume Martin (Cofidis). Le Français a concédé près de quatre minutes sur Tadej Pogacar, impeccable de solidité et toujours en jaune, et perd sa 2e place au général

