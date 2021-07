Van Aert peut-il vraiment jouer le général ?

Jean-Baptiste Duluc

Tout dépend de ce que l'on entend par jouer le général . S'il s'agit d'obtenir un top 10 à Paris, alors oui, Wout Van Aert en est capable. Mais si l'on parle des objectifs initiaux de la Jumbo-Visma, à savoir gagner le Tour ou, à minima, accrocher le podium, cela me semble compliqué. Oui, depuis l'an passé, il surprend en montagne, effectuant un travail titanesque pour Roglic dans le Grand Colombier sur le Tour 2020 ou prenant la 2e place de Tirreno-Adriatico en mars dernier. Et ce dernier est d'ailleurs le seul résultat tangible d'un Van Aert leader sur une course par étapes montagneuse.

Mais il n'y avait qu'une seule étape de montagne lors de la Course des deux mers, résumée à la simple montée finale de Prati di Tivo, où il avait perdu 45" sur Pogacar. Je ne serais pas surpris qu'il réédite pareille performance, notamment dans les Alpes, mais des cols comme le Ventoux ou le Portet sont bien trop pentus et durs pour un coureur aussi lourd que lui. Sans oublier l'accumulation des efforts, à commencer par demain. Vu l'étape fournie par Van Aert ce vendredi, il ne faudra pas s'étonner de le voir craquer dès l'étape du Grand-Bornand si la bagarre s'y déclenche.

Raphaël Brosse

C'était loin d’être évident il y a encore une semaine. J'ai malgré tout envie de croire que le général (victoire finale ou podium) puisse être un objectif crédible pour Wout Van Aert. Tout d'abord parce qu'il a profité de cette longue virée entre Vierzon et Le Creusot pour confectionner un joli petit matelas. 3'13" d’avance sur Tadej Pogacar, ce n'est pas rien, surtout lorsqu'on se souvient des qualités bluffantes dont a fait preuve le Belge en montagne durant le Tour 2020. Si Mathieu van der Poel devrait abdiquer sur les pentes des cols alpestres, son rival et dauphin au général, lui, semble armé pour offrir une bien meilleure résistance.

De plus, WVA ne sera pas seul. La redoutable équipe Jumbo-Visma sera en mesure de l'épauler en toutes circonstances, comme elle l'avait fait pour Primoz Roglic par le passé. Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Jonas Vingegaard… Sa garde rapprochée sera très difficile à déstabiliser. Et même s'il se retrouve isolé, le champion de Belgique dispose d'un sens de la course inné. Il saura quand et comment réagir aux attaques. Voilà pourquoi je le pense capable de jouer sa carte dans la quête du maillot jaune.

Pogacar, gagnant ou perdant du jour ?

Jean-Baptiste Duluc

Tadej Pogacar n'est pas loin, à mon sens, d’être le grand gagnant de cette 7e étape. Déjà parce qu'il a éliminé deux potentiels adversaires à la victoire finale (Roglic et Quintana), dont celui qui apparaissait comme le seul capable de le battre. Surtout parce qu'il a réussi à transformer une journée dangereuse en une étape positive. Pourtant, la grosse échappée avait piégé les UAE Emirates, obligés de rouler et de se fatiguer pour empêcher Van Aert, notamment, de prendre trop de temps. Mais la formation émiratie a parfaitement géré son affaire.

Dans cette journée test où chacun scrutait la capacité de cette équipe à assumer la course, celle-ci n'a pas explosé en route, ne laissant jamais seul Pogacar, même dans le final. Les relais de ses adversaires (EF et Movistar, pour changer) l'ont bien servi dans le final pour éviter de perdre du temps sur Carapaz lorsque celui-ci a attaqué, mais c'est le jeu. Au final, il est toujours le premier des favoris à la victoire finale, n'a pas perdu de temps, a éliminé deux adversaires dont son rival n°1 et n'a pas fait le moindre effort superflu avant les Alpes. Sur une journée aussi piégeuse, il avait tout à perdre et a beaucoup gagné.

Raphaël Brosse

Je serais plus mesuré que Jean-Baptiste à ce sujet. Certes, si l'on se contente de regarder le classement général à l'arrivée de cette 7e étape, force est de constater que Tadej Pogacar n'a rien perdu sur les principaux candidats à la victoire finale, bien au contraire. Mais cela relève davantage de défaillances individuelles de la part de ses rivaux que d'une réelle maîtrise collective des UAE Emirates. Car la formation émiratie n'a pas vraiment donné des gages de sécurité, et c’est vraiment le moins que l’on puisse dire.

Alors oui, "Pogi" a gagné du temps, sur Roglic essentiellement . Cependant, son équipe a perdu en crédibilité et, in fine, la confiance du leader en ses troupes pourrait s'en trouver affectée. En effet, comment est-il possible de laisser filer une échappée comportant autant de pointures, parmi lesquelles le porteur du maillot jaune et Wout Van Aert (qui, je maintiens, sera difficile à aller chercher) ? Les hommes d’Andrej Hauptman ont par ailleurs dépensé beaucoup d'énergie ce vendredi. Et la montagne arrive…

Doit-on s'attendre à un feu d'artifice samedi ?

Jean-Baptiste Duluc

Au lendemain d'un marathon disputé à 45 km/h et à la veille d’une nouvelle grosse étape de montagne, le risque d’avoir des favoris attentistes en direction du Grand-Bornand est réel. Ce n'est pas le précédent de 2018 qui nous poussera à espérer le contraire. Mais le terrain est bien différent cette année et se prête à la perfection à une journée de folie dont on rêve chaque saison. Le départ en côte avec les 5km à 6,6% de la Forêt d'Echallon devrait permettre à des grimpeurs déjà distancés de se lancer à l'avant mais la faible distance (151 km) pourrait inciter des leaders à bouger.

D'autant que le terrain n’est quasiment jamais plat sur les 100 premiers kilomètres, multipliant les ascensions et les faux-plats descendants. Idéal pour favoriser les desseins d’une grosse échappée de costauds, à l’image de ce qu’il s’est passé sur la 7e étape. C’est le genre d’étape qui aurait été parfaite pour conclure un massif montagneux, avec ses trois cols de plus de 8% et son début piégeux. Si un grimpeur distancé comme Porte, Lopez ou Martin décide de partir dans l'échappée dès le départ, accompagné d’une dizaine de coureurs, cela pourrait lancer une folle étape sans aucun temps mort.

Raphaël Brosse

Sur le papier, cette première étape dans les Alpes a effectivement tout pour plaire et donner lieu à un sacré feu d’artifice. Sauf que les engins pyrotechniques ont déjà été sortis ce vendredi, et que de nombreux coureurs seront probablement à court de poudre noire samedi, au départ d'Oyonnax. C'est une évidence, le long périple dans le Morvan va laisser des traces. Il a été spectaculaire, c'est vrai, mais aussi particulièrement éreintant. Il suffisait de regarder le faciès des coureurs, arrivés exténués, pour s'en rendre compte.

La tentation de rester sur la réserve pourrait donc être grande, sachant en plus qu'un autre gros morceau sera au menu dimanche, entre Cluses et Tignes. Ainsi, je ne m'attends pas à une grande explication entre favoris, surtout que l'arrivée sera en descente et non pas au sommet du col de la Colombière. La bagarre pour le général devrait par conséquent attendre. Charge aux seuls courageux qui prendront l'échappée de nous faire vibrer…

