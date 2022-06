Si la Groupama-FDJ n'a pas encore fait son choix, Thibaut Pinot, lui, l'a fait. Alors que l'équipe française compte sur plusieurs épreuves précédant le Tour (Dauphiné, Tour de Suisse) pour établir une nouvelle hiérarchie et définir les contours de sa stratégie sur la Grande Boucle, le grimpeur a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'était pas très intéressé par l'idée d'endosser, de nouveau, le costume de leader de sa formation.

, a-t-il confié auprès de." À 32 ans, et après des mois de galères qui l'ont même poussé à songer à mettre fin à sa carrière, le Franc-comtois recherche autre chose , a-t-il ajouté.."

Pluie, souci mécanique, mur décisif : la grande journée de Pinot et Bardet

Requinqué, débarrassé de ses problèmes de dos, de nouveau vainqueur sur le Tour des Alpes il y a un peu plus d'un mois, Pinot devrait rouler pour David Gaudu, comme il l'avait fait sur la Mercan'Tour Classic, et profiter de son retour en forme pour viser des grosses étapes. L'une d'entre elles l'attire plus que toutes les autres : la septième, reliant Tomblaine à la Planche des Belles Filles, dans une fin de parcours en configuration "super Planche". ", a-t-il rappelé comme il l'avait fait il y a quelques semaines ."