Thibaut Pinot sera bien au départ du Tour de France ce vendredi à Copenhague. Mercredi, la Groupama FDJ a révélé que le coureur français avait été testé positif au Covid-19 après le Tour de Suisse (du 12 au 19 juin dernier), une course où il s'était illustré en remportant la septième étape , et qu'il était désormais rétabli. Son coéquipier Stefan Küng est dans le même cas de figure et sera lui aussi dans la capitale danoise vendredi. Au cours du Tour de Suisse, plusieurs équipes et favoris ont dû jeter l'éponge à cause du coronavirus.