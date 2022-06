Ad

Le Tour de France version 2022 a ceci de particulier qu'un double vainqueur en titre retrouve ses deux dauphins de 2020 et 2021 et que ces deux hommes arboreront le même maillot. Fait rarissime s'il en est. L'édition 2005, effacée des tablettes pour les raisons que l'on sait, fut comparable mais elle est seule dans l'histoire récente de la Grande Boucle. Cette année-là, la T-Mobile présentait Jan Ullrich (2e en 2003, 4e en 2004), Andreas Klöden (2e en 2004) et Alexandre Vinokourov (3e en 2003).

Roglic-Vingegaard, 1+1 ?

On n'ira pas jusqu'à comparer ni Tadej Pogacar au banni américain, ni les Jumbo aux T-Mobile, qui avaient fait flop. Simplement, on retiendra que deux, ou trois en l'occurrence, ne valent pas forcément un.

Revenons à Primoz Roglic et Jonas Vingegaard puisque c'est eux dont il s'agit et que c'est d'eux, et de personne d'autre pense-t-on, qu'interviendra une possible révolution qui renverserait Tadej Pogacar. Justement, le Slovène et le Danois ne sont jusqu'à preuve du contraire pas deux mais 1+1. A eux de former un duo inaltérable aux liens si forts qu'il conviendra alors de penser qu'ils ont bien un avantage numérique sur le double tenant du titre.

La Jumbo-Visma a tout écrabouillé : l'arrivée du duo Roglic-Vingegaard

Qui est le boss ?", a-t-on demandé à Roglic en ouverture de sa conférence de presse de Primoz et moi sommes de très bons amis, pointe Vingegaard. Quand il gagne, je suis très content et c'est réciproque. Il n'y a pas de rancune entre nous." "Je me fous de savoir qui gagne. C'est un sport collectif. Nous essayons de faire de notre mieux avec ce que nous avons", expose un Roglic offensif. ", a-t-on demandé à Roglic en ouverture de sa conférence de presse de vainqueur du Critérium du Dauphiné . La question brûle les lèvres de tout le monde… exceptée la Jumbo-Visma. "." "", expose un Roglic offensif.

J'ai une bonne chance de gagner le Tour. J'ai commencé à y croire quand j'ai lâché Pogacar sur le Ventoux

Le deuxième du Tour 2020 aurait pu répondre qu'il était lui-même le boss. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. La montée en puissance du Danois est certaine depuis l'année dernière et sur l'ultime course préparatoire au Tour de France, il est apparu aussi fort, si ce n'est plus en montagne. Certains y ont vu des réminiscences d'un duo Wiggins-Froome sur le Tour 2012. Comprenez que le soutien paraissait peut-être plus solide que le soutenu.

"Je pense que j'ai une bonne chance de gagner le Tour, dit Vingegaard. J'ai commencé à y croire quand j'ai lâché Pogacar sur le Ventoux." Roglic pense sans doute lui aussi qu'il en est capable. Au moment d'adopter une stratégie, que restera-t-il de l'entente cordiale ? Jouer à deux contre un n'est pas chose aisée dans le cyclisme.

Premier (petit) aveu de faiblesse : Pogacar a coincé dans le Ventoux face à Vingegaard

Comment faire donc pour battre Pogacar ? Si celui-ci navigue à son meilleur niveau, personne ne peut… sauf à le piéger. Et c'est là que l'avantage numérique peut avoir son utilité. A une condition : Roglic ou Vingegaard devra donc prendre des risques avant l'autre. Jouer à deux contre un à la pédale et "à la régulière" n'a pas grand sens et reviendrait à un match à trois. Le premier à attaquer caressera l'espoir de piéger Pogacar mais aura en tête qu'il risque aussi de beaucoup perdre.

Attaquer au risque de tout perdre

A quel point les deux compères, déjà montés sur la deuxième marche du podium, tiennent-ils encore à y être à Paris le 24 juillet ? Demander à Primoz Roglic, triple vainqueur de la Vuelta, de prendre des risques pour son jeune coéquipier paraît difficile. Le faire à Vingegaard s'il se sent plus fort que le Slovène aussi.

Sur le Tour, la chance peut ne passer qu'une fois. Et même quand on pense avoir tout fait parfaitement, le château de cartes peut s'écrouler en quelques instants. N'est-ce pas Primoz ? Enfin, se lancer dans une course débridée ne ressemble pas tout à fait à ce que la Jumbo a l'habitude de faire. C'est pourtant peut-être la clé de son succès.

Roglic : "Avec Pogacar, nous nous poussons mutuellement"

En somme, dans un Tour de France semé d'embûches, avoir deux cartes plutôt qu'une ne peut nuire à personne. Encore faut-il savoir s'en servir et ne pas s'enfermer dans un scénario écrit à l'avance. Personne n'en voudra à Primoz Roglic et Jonas Vingegaard d'échouer à nouveau face à l'ogre Pogacar mais ne pas essayer ensemble pourrait être synonyme de regrets.

