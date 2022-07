Le fait du jour

Il était temps. Les papiers étaient prêts. Les sulfateuses aussi. Pour la troisième fois seulement dans l'histoire, la première depuis 1999, un Tour de France allait s'achever sans la moindre victoire d'étape française. Jetez les papiers. Rangez les sulfateuses. Les Bleus ne seront pas fanny. Heureusement, l'un d'entre eux est membre de l'armada Jumbo Visma. Il s'appelle Christophe Laporte et il s'est imposé en cador à Cahors , vendredi. Presque une victoire... à la Van Aert, oserait-on dire.

La formation du maillot jaune (Vingegaard), à pois (Vingegaard, bis) et vert (Van Aert) avait décidé d'abattre sa carte bleue vendredi dans le Lot. Pour un sprint massif, pensait-on. Mais Christophe Laporte n'avait pas envie d'attendre. Il a surgi du peloton avant la flamme rouge pour gober les derniers membres de l'échappée avant de placer une attaque fulgurante aux 500 mètres. Une sorte de victoire au sprint en solitaire avec une facilité digne d'un Van Aert, oui.

Du temps où il évoluait chez Cofidis, le Varois avait souvent tourné autour. Avec sa pointe de vitesse, mais sans véritable collectif autour de lui, il avait fait 2, 3 et ainsi de suite. Mais jamais premier. Chez Jumbo Visma, où il officie depuis cette saison, Christophe Laporte a incontestablement pris une autre dimension. Homme de l'ombre le plus souvent, il a beaucoup bossé pour ses différents leaders durant trois semaines. Lui rendre la pareille, c'était une marque de respect et de confiance. Encore fallait-il concrétiser. Il l'a fait, à la jambe et avec un vrai sens de la course. Le cyclisme français peut lui dire merci. A lui, et à Jumbo...

Le grand perdant : Caleb Ewan

C'était son avant-dernière chance. Il l'a laissée passer, dans les grandes largeurs. Caleb Ewan a beau avoir mis à contribution ses équipiers de la Lotto-Soudal dans le final vers Cahors, l'Australien n'a pu accrocher mieux qu'une 10e place sur la ligne d'arrivée. Il vit un Tour 2022 en forme de calvaire entre chutes et absence de résultats.

Sa meilleure place jusqu'ici ? Lors de la 3e étape, à Sonderborg, avant de quitter le Danemark. Il avait pris la 9e position du sprint. Il lui restera les Champs-Elysées, dimanche, pour sauver son Tour. Si tu gagnes, Caleb, on oublie tout. Le bouquet sur les Champs, pour un sprinter, ça efface sans souci trois semaines de déboires. Mais allez savoir pourquoi, notre optimisme est modéré.

L'image

Tadej Pogacar encore et toujours remuant. Son accélération n'était qu'une pseudo-attaque, mais elle constitue l'image de cette 19e étape.

L'hommage

On a aimé

La récompense du travail d’équipier effectué pendant tout ce Tour par Christophe Laporte.

Tadej Pogacar. Double tenant du titre qui s'apprête à rendre son sceptre après une intense bataille... mais trouve encore la force de placer une petite offensive, dans une descente, puis de faire le sprint (5e).

La façon dont Jasper Stuyven, Fred Wright et Alexis Gougeard ont relancé la course à une trentaine de bornes de l’arrivée.

Assister à un tel final, qu'aucune équipe n'a été en mesure de cadenasser. Quand la fatigue vient s'ajouter à l'équation, le schéma classique des étapes de plaine ne tient pas toujours la corde. La preuve.

La boutade de Bradley Wiggins :

On n'a pas aimé

La longue procession entre la formation de la première échappée et la relance du trio. Mais le bouquet final valait la peine d'attendre.

Un énième non-partant : Enric Mas , en raison du Covid-19. Ils ne sont plus que 139 en course (contre 176 au départ).

La décla :

Alexis Gougeard :

Quand je me suis retourné, j’ai vu Christophe (Laporte) dans la roue et je me suis dit : "Bon, bah là, cela va être compliqué…"

La palette : "Lancer un sprint à 600m sur une bosse à 2,5%, peu de coureurs en sont capables"

Trois stats à retenir

38. La victoire de Christophe Laporte met fin à la plus longue disette française du XXIe siècle. Entre la victoire de Julian Alaphilippe lors de la première étape du Tour 2021 et celle de Laporte vendredi, il y aura donc eu 38 étapes sans le moindre succès tricolore sur la Grande Boucle.

9. Le nombre d'étapes où Tadej Pogacar a terminé dans le Top 5 au cours de ce Tour 2022. Soit quasiment un jour sur deux. Le Slovène a fait le sprint vendredi à Cahors, pour finir 5e. Dans le détail, "Pogi" a fini trois fois à la première place (Longwy, Planche des Belles Filles, Peyragudes), une fois deuxième (Hautacam), deux fois troisième (le chrono de Copenhague et Lausanne), et trois fois cinquième (Châtel, Alpe d'Huez et, donc, Cahors). Pas étonnant de le retrouver sur le podium du classement par points.

4. Quatre équipes sont encore au complet, à deux jours de l'arrivée à Paris : INEOS Grenadiers, Groupama-FDJ, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, B&B Hotels p/b KTM.

Juste pour savoir…

La Jumbo qui termine ce Tour en remportant les quatre dernières étapes, vous y croyez ? A minima, la chose n'a rien d'impossible. Après Vingegaard à Hautacam, la formation néerlandaise comptera sur ses maillots jaune et vert ce week-end.

Il fait mal aux jambes ce Tour de France, à votre avis ? Seulement 27 coureurs ont terminé à une seconde de Laporte, au bout de ce kilomètre en légère montée.

Qui va signer le meilleur temps ce samedi, à Rocamadour, entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ?

Le quiz du jour

La réponse au quiz d’hier est : Tony Gallopin, 5e meilleur coureur français au général, avec sa 41e place.

Qui est le dernier coureur à avoir remporté un contre-la-montre individuel du Tour de France avec le maillot jaune sur les épaules ?

Le sondage du jour

QUI VA REMPORTER LE CHRONO DE SAMEDI ? Filippo Ganna Wout van Aert Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Stefan Küng Yves Lampaert Autre

