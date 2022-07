Vous connaissez la formule consacrée. "Sauf incident…", pour Jonas Vingegaard, le Tour de France 2022 est gagné. Ce dimanche soir, le coureur danois de 25 ans devrait être célébré sur les Champs-Elysées. En trois semaines, il est passé de co-leader à chef de file d'une impressionnante équipe Jumbo-Visma. Puis de challenger encore un poil timide de Tadej Pogacar à implacable successeur du prodige slovène. Voici comment, à travers huit étapes déterminantes dans son sacre.

1re étape : Vingegaard, candidature confirmée

Gagné par l’émotion lors de la présentation des équipes , "chez lui", à Copenhague, Jonas Vingegaard est soutenu par tout un peuple. Il est plus qu'un lieutenant de luxe pour Primoz Roglic, dans la quête du 109e Tour de France. Plus grand-monde n'en doute, au départ du chrono inaugural. Plus personne ne peut en douter, au soir de cette première joute. Les deux coureurs de la Jumbo-Visma terminent quasiment dans le même temps, sur les talons de Tadej Pogacar (3e de l'étape). Comme un symbole, Vingegaard est déjà devant Roglic, pour une seconde.

5e étape : du désordre est née la hiérarchie

C'est l'une des images fortes du Tour. Elle est paradoxalement peu flatteuse pour celui qui s’apprête à le remporter. Jonas Vingegaard et sa formation sont en panique, au moment de faire face à un ennui mécanique du coureur danois, lors de la redoutée "étape des pavés". Les guêpes de la Jumbo volent de partout, de manière désordonnée. Le frêle grimpeur saute du vélo (beaucoup trop grand) de Nathan Van Hooydonck à la monture à peine moins imposante de Steven Kruijswijk, avant d’enfin trouver chaussure à son pied.

Cette scène ubuesque passée, Vingegaard limite très bien la casse, par rapport à un "Pogi" impressionnant. Bien aidé par Wout van Aert, il ne concède que 13 secondes à son rival. Un moindre mal, presque une petite victoire à l'aune du scénario. Roglic, ne peut pas en dire autant, malgré le soutien de trois équipiers dans le final. Le triple tenant de la Vuelta a chuté, s’est démis ( puis remis en place ) l’épaule, a perdu deux minutes et bien plus d’illusions encore. Chez les Jaune et Noir, Vingegaard a pris le pouvoir.

7e étape : Super Planche, superbe perspective

Au lendemain de sa démonstration à Longwy, Tadej Pogacar veut enfoncer le clou. Dans la Super Planche des Belles Filles, il prend le risque d’attaquer juste avant que le goudron ne laisse place à la portion finale, en graviers. Soit à 800 mètres du pinacle. Le chef de file d'UAE Emirates lisse son effort pour laisser tout le monde dans ses rétroviseurs. Vingegaard, lui, a un autre projet en tête. Il dépasse le double tenant du titre, à 150 mètres de la ligne.

Un ultime "jump" du puncheur slovène lui permet de rappeler à l’ordre son challenger danois. Regard que l’on peut soupçonner provocateur à la clef. Le favori du Tour de France porte toujours le même nom, mais son principal adversaire prend de la densité. Jonas Vingegaard est réputé pur escaladeur. Il brille sur un terrain où on l’attendait en léger retrait. Le souvenir de lui, décramponnant "Pogi" dans le Ventoux il y a un an, augure d'un duel passionnant.

11e étape : Galibier-Granon, deux géants pour un tournant

L'étape de ce Tour de France. Celle dont on reparlera probablement dans dix ans. Sur la route du Col du Granon, la Jumbo-Visma veut faire la peau à Tadej Pogacar. Elle y parvient . La formation néerlandaise envoie plusieurs coureurs en éclaireurs. Le début des grandes manœuvres, si chères à notre jargon journalistique. Mais c’est surtout quand Primoz Roglic sort de sa boîte que la journée bascule dans une autre dimension, et la Grande Boucle avec.

"Rogla", certes diminué, est encore dans le jeu (à 2’52"), et loin d’être anémié. Pogacar le prend au sérieux. Trop, peut-être, tant le maillot jaune consent à griller des cartouches pour ne pas laisser la moindre marge à son compatriote. D'où une séquence mémorable, durant laquelle Roglic et Vingegaard saoulent de coups le leader de la course, au pied du Galibier, à plus de 60 bornes de l'arrivée, avec Geraint Thomas dans leur sillage, en unique rescapé du peloton.

Tadej Pogacar ne se contente pas de répondre à chaque banderille. Il prend même les choses en main, dans le géant alpestre, alors qu’il reste le terrible Col du Granon à escalader. Que ce soit par orgueil ou envie d'asseoir son ascendant psychologique, il commet sans doute une erreur tactique. C’est à cinq kilomètres du terme qu'il la paie. Vingegaard dépose le vainqueur sortant, qui perd 3 minutes dans cet interminable épilogue. "Pogi" garde le sourire, suggère qu’il puisse infliger à son assaillant la même punition . Il ne lui rendra pourtant jamais la pareille.

12e étape : pas de retour de bâton à l’Alpe

Jour de revanche à l’Alpe d’Huez ? Tadej Pogacar patiente jusqu’aux mythiques 21 lacets pour asséner deux coups de fusil. Jonas Vingegaard répond, à deux reprises et sans délai. Résultat : pas de duel mémorable pour cette fois. La course de côte à laquelle se livrent les favoris contraste avec le feu d’artifice de la veille, en ce 14 juillet où Tom Pidcock triomphe depuis l'échappée . Cela répond à une certaine logique et il reste, alors, au dernier lauréat du Tour de Lombardie quelques routes escarpées à exploiter pour inverser la tendance.

14e étape : Inséparables, même à Mende

Il est capable d’attaquer de partout. Tout le temps. Tadej Pogacar passe à l’offensive dès le début d’une 14e étape qui en devient endiablée. Tout rentre vite dans l’ordre pour Jonas Vingegaard, mais celui-ci est prévenu. Dans la Montée Laurent Jalabert, Pogacar retente (naturellement) de décrocher la sangsue jaune. Mais il ne prend pas un mètre à Vingegaard, qui confirme qu’il peut aussi se la jouer "puncheur".

Plus encore que l’étape suivante, c’est la journée suivante, qui aurait pu coûter au Danois son couronnement. Primoz Roglic est non-partant. Steven Kruijswijk abandonne, sur chute. Tiesj Benoot tombe également. Jonas Vingegaard "himself" goûte au bitume. Un dimanche noir dont les conséquences ne seront pas dramatiques, pour la Jumbo-Visma, mais qui aura contribué à laisser planer un doute sur le dénouement du Tour.

17e étape : le fatalisme point chez Pogacar

Tadej Pogacar a encore raison de Jonas Vingegaard, grâce à ses qualités de sprinter. Mais il ne lui reprend que quatre malheureuses secondes, au jeu des bonifications. Face à l’effort si particulier demandé par ce final à l’altiport de Peyragudes, où le moindre coup de pédale donné trop tôt peut vous coûter 10, 15 voire 20 secondes en l’espace de 200 mètres - n'est-ce pas Chris Froome ? -, "Pogi" s’est concentré sur le bouquet du jour, et ce malgré un monumental Brandon McNulty.

Vingegaard n’a pas bronché dans la roue du duo d’UAE. Il dégage tant de sérénité que Pogacar, au lendemain d'une triple accélération sans effet , a du mal à conserver son discours optimiste, quant à l’issue du Tour. Questionné sur ses chances de renverser le Danois, il répète à l’envie qu’il y croit , mais la flamme de l’espoir semble se consumer dans ses yeux. "Pogi" va tout de même se montrer à la hauteur de sa promesse : il ne lâchera pas son sceptre sans combattre.

18e étape : la sueur froide puis le coup de grâce

La glorieuse incertitude du sport lève timidement la main, au fond de la classe, mais cela semble indiscutable : si le Danois doit vaciller de son trône virtuel, voire en chuter, ce sera ce jeudi, lors de la dernière étape pyrénéenne. Le Slovène le sait et fait tout pour. Lors de l’ultime descente du jour, il est proche de pousser à la faute le porteur du paletot doré, qui évite de peu le gadin . C’est finalement "Pogi" qui tombe et est attendu par Vingegaard, poignée de mains et paix des braves en prime.

Il leur reste une montée pour s'expliquer… mais le match n'en est pas un. La Jumbo-Visma est en surnombre. Dernier fuyard repris, l'inénarrable Wout van Aert - passé à l’offensive dès le kilomètre 0 - trouve l’énergie de passer un ultime relais surpuissant. Brutal. Jonas Vingegaard s’accroche, sur le porte-bagage du maillot vert, pendant que Pogacar vole en éclats , dans la tunique blanche dont il devra se contenter. Puis "WVA" s'écarte et Vingegaard parachève son sacre sur les pentes d'Hautacam.

