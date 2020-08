"C'était clairement ma faute" : Désolé, Groenewegen ne se voit plus courir avant longtemps

TOUR DE POLOGNE - Pour la première fois depuis la terrible chute qu'il a provoquée, Dylan Groenewegen s'est exprimé dans les médias néerlandais. Marqué psychologiquement, le Néerlandais a fait face à ses responsabilités, présenté ses excuses à Fabio Jakobsen et a déclaré ne plus vouloir "penser au cyclisme dans les mois à venir".

Les yeux embués, la voix chevrotante, Dylan Groenewegen est un "coupable" traumatisé. Deux jours après avoir été à l'origine d'une terrible chute sur la première étape du Tour de Pologne, le coureur de l'équipe Jumbo - Visma a pris pour la première fois la parole dans les médias néerlandais et le diffuseur public NOS. Conscient de sa responsabilité, il est revenu sur l'épisode qui a failli être fatal à Fabio Jakobsen, sorti vendredi du coma artificiel dans lequel il avait été plongé, a priori sans dommages neurologiques.

Groenewegen a décrit la scène depuis sa propre perception. "C'est allé si vite, les clôtures ont survolé la route et je suis tombé. J'ai vu tous les dégâts causés, entendu des choses. J'ai tout de suite su que c'était grave. J'ai vu ses coéquipiers se tenir autour de lui et j'ai vu que ça n'allait pas. Je ne peux que lui souhaiter de se remettre, je n'ai pensé qu'à Fabio et à sa famille depuis", a-t-il confié, visiblement très secoué.

"Je ne touche plus au vélo pour le moment"

Puis, il est revenu sur son comportement lors de ce sprint sur faux-plat descendant à 80 km/h. "Soyons clairs, je n'ai jamais l'intention de mettre en danger d'autres coureurs. Mais c'était clairement ma faute. J'ai dévié de ma ligne et ce n'est pas autorisé", a-t-il concédé. Menacé par une plainte du manager général de la Deceuninck - Quick Step Patrick Lefevere, il a répété ne pas avoir "fait consciemment" son écart.

Et la suite ? Groenewegen n'envisage pas pour le moment un retour en course, quelle que soit la sanction décidée par le comité de discipline de l'UCI. "Je ne touche plus au vélo pour le moment. Penser au sprint, c'est loin. Je ne penserai même pas au cyclisme dans les mois à venir. Nous verrons comment les choses se dérouleront par la suite."

Très marqué psychologiquement par les conséquences de son écart, Groenewegen pourrait avoir besoin de soutien psychologique dans les jours à venir. Richard Plugge, directeur de Jumbo-Visma, a indiqué qu'il proposerait une aide professionnelle à son coureur pour qu'il parvienne à faire face à ses actes. "Espérons que Jakobsen et Groenewegen s'en sortiront tous les deux", a-t-il considéré. Plugge a également rapidement appelé Lefevere pour lui présenter ses excuses et lui apporter son soutien.

