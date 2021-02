Le 105e Tour des Flandres aura un fort accent français le 4 avril prochain. Parmi les vint-cinq formations sur la ligne de départ, six d'entre elles font partie de l'UCI Pro Teams : Alpecin-Fenix (qualifiée d'office grâce à la victoire de Mathieu van der Poel en 2020 ), Bingoal WB, Sport Vlaanderen-Baloise ainsi que les trois équipes tricolores B&B Hotels, Arkea Samsic et Total Direct Energie.

La formation AG2R Citroën d’Oliver Naesen et Greg Van Avermaet, la Bora-Hansgrohe de Peter Sagan, vainqueur en 2016, et UAE Team Emirates seront parmi les équipes les plus attendues lors de ce Tour des Flandres. En revanche, le 105e Ronde se déroulera à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Le public sera donc interdit dans les zones de départ et d'arrivée, les monts et les zones pavées de ce monument du vélo.