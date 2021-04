Annulée en 2020 en raison du coronavirus, la course basque fait son grand retour au calendrier UCI. Pour sa 60e édition, le Tour du Pays basque s'annonce particulièrement explosif et intrigant avec un plateau exceptionnel. La course sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici