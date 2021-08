La matinée fut joyeuse. L'après-midi un peu moins. Capables d'arracher une médaille de bronze au concours complet par équipe , ce lundi, aux Jeux Olympiques de Tokyo, les cavaliers français n'ont pu récidiver sur l'individuel. Nicolas Touzaint, Christopher Six et Karim Laghouag se sont respectivement classés 6e, 7e et 12e. L'Allemande Julia Krajewski et sa jument Amande de B'Neville ont survolé l'épreuve.

Le mieux placé des Français à l'issue du freestyle (6e), Christopher Six, a payé cher une pénalité sur le saut d'obstacles, alors que sa monture, Totem de Brecey, avait largement contribué à décrocher le bronze par équipes plus tôt dans la journée. Parti de plus loin (10e), Nicolas Touzaint a effectué une belle remontée. Ce fut plus difficile pour Karim Laghouag et son cheval Triton Fontaine (12e). Le Britannique Tom McEwen a enlevé la médaille d'argent, l'Australien Andrew Hoy s'est offert le bronze.

