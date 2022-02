Tom Brady avait déjà huit ans et demi quand Sean McVay a vu le jour le 24 janvier 1986. L'an dernier, le légendaire quarterback était devenu le joueur le plus âgé à remporter le Super Bowl, à plus de 44 ans.

Dimanche, le Super Bowl LVI a été le témoin d'un nouveau record, mais à front renversé : Sean McVay a lui battu un record de précocité en étant le plus jeune entraîneur à remporter le titre suprême en NFL, à 36 ans et 20 jours, lors de la victoire des Los Angeles Rams face à Cincinnati (23-20).

McVay a délogé du livre des records Mike Tomlin. Intronisé head coach de Pittsburgh en 2007, Tomlin a mené les Steelers jusqu'au trophée Vince Lombardi dès sa deuxième saison. Il était alors âgé de 36 ans, 10 mois et 17 jours. Si McVay a accordé peu d'importance à ce record dimanche soir, il est en revanche ravi de succéder à Tomlin, un des collègues pour qui il nourrit un grand respect : "Mike est une des personnalités les plus impressionnantes que j'ai pu rencontrer. Surtout, il aime échanger, partager. C'est le genre de gars qui passe son bras autour de votre épaule et vous parle. Il a été super avec moi et je tiens à le remercier pour ses conseils et son amitié."

Sean McVay est devenu head coach en NFL à un âge où des dizaines de joueurs étaient plus vieux que lui. Lorsque les Rams ont misé sur lui en 2017, il n'avait pas encore 31 ans. Du jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Il n'avait d'ailleurs que 22 ans lors de ses premiers pas dans un staff pro. C'était à Tampa Bay, en tant qu'entraîneur du groupe de receveurs.

Sean McVay en 2010. A 24 ans, il est alors assistant coach à Washington. Crédit: Getty Images

La retraite de bonne heure ?

Il détient désormais tous les records de précocité puisqu'il était aussi en 2019 le plus jeune coach à amener une équipe au Super Bowl. Pour sa grande première, il avait perdu face aux New England Patriots de Tom Brady et Bill Belichick. "Ce soir, j'ai pris une leçon de coaching", avait-il dit après la défaite des Rams, pour en assumer seul la responsabilité.

Trois ans plus tard, le voilà donc du bon côté de l'histoire, cette fois. Mais il demeure toujours aussi exigeant avec lui-même. "Je ne fuirai jamais le fait que je n'ai pas fait mon travail aussi bien que j'aurais pu le faire pour mon équipe, a-t-il expliqué. C'est mon rôle, ma responsabilité envers mes joueurs. A chaque match, chaque moment du match, il y a une décision à prendre et il faut constamment s'adapter. On peut toujours faire mieux."

Coach très exigeant mais aussi proche de ses joueurs (l'âge aide aussi, sans doute), McVay se définit comme "passionné". Mais il a aussi jeté un froid récemment en annonçant publiquement qu'il ne se voyait pas vieillir dans ce rôle si exposé, capable de vous happer tout entier. "A 60 ans, je ne serai pas encore là à faire ce boulot sur le bord du terrain", a-t-il promis.

Il se verrait bien consultant à la télévision, avec une trajectoire à la Jon Gruden, en coupant une bonne dizaine d'années avec le terrain. Des rumeurs de retraite avaient même circulé en cas de victoire au Super Bowl. Il n'en sera rien. McVay a encore deux années de contrat, il compte les honorer et Stan Kroenke, le propriétaire des Rams, aimerait lui faire signer une prolongation.

Cette semaine, Sean McVay a rassuré les supporters de la franchise californienne. "Je suis si investi dans ce que je fais que je vis à fond le moment et de toute façon, j'aime tellement le football qu'on sait tous comment ça va se finir : je ferai comme tout le monde et je serai encore là à 60 ans", a-t-il rigolé. Malgré tout, il confirme aussi ne pas vouloir tout sacrifier à son sport ou à son métier.

"Je veux construire une famille et je veux passer du temps avec elle, explique-t-il. Je vais me marier cet été. J'ai envie de devenir père, mais pas pour ne pas voir grandir mes enfants." C'est le luxe de sa précocité. McVay pourrait quitter la scène demain, qu'il aurait déjà accompli davantage que certains de ses confrères rêveraient de le faire dans toute une vie.

Sean McVay. Crédit: Getty Images

