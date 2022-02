C'est un évènement planétaire. Comme chaque année, le Super Bowl suscite toujours beaucoup d'attente et de curiosités dans le monde entier. Il est même le programme le plus regardé de l'année à la télévision américaine. Avant de vous plonger dans un show unique en la matière, il est temps de répondre à toutes vos questions. De la date à la diffusion du match, de la programmation à la chaîne TV, du programme à la mi-temps aux équipes qui s'affrontent... Voici le programme TV du Super Bowl 2022.

A quelle date aura lieu le Super Bowl 2022 ?

Prenez note et prévoyez du café. Le Super Bowl LVI est programmé le lundi 14 février prochain, avec un coup d'envoi programmé à 00h30 (heure française). Il devrait durer un peu plus de trois heures et donc s'étirer jusqu'à environ 4h du matin.

Où et comment regarder le match ?

Le Super Bowl 2022 sera diffusé sur beIN Sports et la chaîne L’Equipe, qui va donc retransmettre en direct vidéo et en clair la grande finale de la NFL. Elle sera visible sur le canal 21 de la TNT ou le site de L'Equipe en ligne.

Quelles équipes vont s'affronter ?

Le Super Bowl LVI, qui se déroulera cette fois sans Tom Brady et Patrick Mahomes, opposera les Cincinnati Bengals aux Los Angeles Rams. Les Bengals, eux, ont participé à deux Super Bowls (XVI et XXIII) en 1982 et 1989 mais se sont toujours inclinés. Quant aux Rams, ils ont gagné le Super Bowl XXXIV remporté face aux Titans du Tennessee 23 à 16. Mais ils comptent également trois échecs : en 1979 face aux Steelers de Pittsburgh, puis contre les Patriots en 2001 et 2018. Avant l'ère du Super Bowl, les Rams ont été champions de la NFL en 1945 et 1951.

Où aura lieu le Super Bowl ?

La finale se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi au SoFi Stadium, l'enceinte des Rams de Los Angeles depuis septembre 2020. Construit en 4 ans, l'édifice a coûté 5 milliards de dollars et occupe une surface de 28 hectares. Il peut accueillir 70.000 personnes pour un match, et peut même passer à une capacité de 100.000 pour certains types d'évènements.Los Angeles accueille la finale du championnat de football américain pour la première fois depuis 1993.

Qui va faire le show à la mi-temps ?

Véritable show, le Super Bowl promet encore du lourd en 2022. Les rappeurs californiens Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, ainsi que Mary J. Blige et Eminem, feront le spectacle lors de la mi-temps dans un concert géant. A eux cinq, les artistes comptent 43 Grammy Awards. Ce mélange, composé de vieilles légendes du hip-hop de la côte ouest des Etats-Unis - Eminem vient de Detroit, et seule Mary J. Blige, l'unique femme, est née à New York - se veut approprié au public de la grande ville californienne.

Depuis 2019, le show de la mi-temps, est produit par le groupe Roc Nation, fondé par le rappeur new-yorkais et désormais riche homme d'affaires Jay-Z.

