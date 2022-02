Son arrivée au PSG

Pour "Gigio" Donnarumma, aucun doute : le PSG était dans "son destin". "C'est un club qui me suivait depuis des années et qui m'a toujours fait ressentir son intérêt, a confié le gardien italien dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. C'est donc une suite logique. Que ce soit le président Al-Khelaifi ou Leonardo, ils ne m'ont pas seulement fait comprendre qu'ils souhaitaient me recruter. Mais ils me font ressentir leur proximité chaque jour. Je suis très heureux et fier d'être ici."

Présenté en août dernier aux côtés, notamment, de Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Achraf Hakimi, Donnarumma évoque un souvenir "incroyable". "Cela fait toujours quelque chose d'être présenté aux côtés de grands champions, a-t-il ajouté. A chaque match, les supporters du PSG me font sentir comme quelqu'un d'important."

La concurrence avec Navas

En concurrence pour la première fois de sa jeune carrière, le natif de Castellammare di Stabia ne semble avoir aucun problème avec Keylor Navas, le deuxième numéro 1 du PSG. "Je savais que ce serait le cas en venant ici, a expliqué l'international italien. Je ne sais pas ce que lui en pense, mais pour moi ça me va, surtout que tout le monde ici me montre que je suis important. Je donnerai tout pour le PSG. Et ce n'est pas vrai qu'il y a parfois des étincelles avec Keylor. Nous avons une bonne relation, c'est un bon gars. Pour moi, il n'y a aucun problème."

Enfin, un petit mot également sur son successeur à l'AC Milan, Mike Maignan : "Je le suis avec attention et il m'a fait une bonne impression. Je lui adresse mes compliments pour ce qu'il est en train de faire et comment il aide le club. Je suis content pour lui et pour la grande saison que font les gars (ses anciens coéquipiers de l'AC Milan, ndlr)".

Son départ de l'AC Milan

Milan, tiens. Parti en fin de contrat en fin de saison dernière, Donnarumma ne s'est pas vraiment quitté en très bons termes avec son ancien club. Sifflé par ses ex-tifosi à son retour avec la sélection en octobre dernier lors de la demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne, celui qui est arrivé à ses 13 ans en Lombardie préfère en garder de bons souvenirs. "Ce n'est jamais facile de se séparer d'un club comme Milan. J'y ai grandi en tant que joueur et en tant qu'homme. Je ne peux que remercier le club pour tout ce qu'il a fait pour moi. Même les tifosi m'ont toujours bien traité. A Milan, je me suis toujours senti à la maison."

Alors pourquoi partir ? "Tout le monde repose la faute sur moi sans jamais regarder de l'autre côté, répond-il. On dira que l'ultime coup de téléphone a été pour me communiquer qu'ils avaient trouvé un autre gardien. Voilà comment tout s'est terminé." Malgré ça, Donnarumma suis toujours son ancien club comme un "tifoso", lui qui reste en contact avec "ses anciens coéquipiers" et "le Mister Stefano Pioli". "J'espère qu'ils iront au bout et qu'ils vont continuer à disputer un grand championnat. J'ai regardé le derby et j'ai exulté. Je suis content pour le Mister, pour les supporters et pour Milan."

Mbappé ? "Sa décision lui appartient"

Retour à Paris. Comme généralement tous ses coéquipiers, le portier italien a lui aussi été interrogé sur le feuilleton interminable : la prolongation (ou non) de Kylian Mbappé. "J'ai une excellente relation avec lui, on rigole souvent ensemble, raconte Donnarumma en préambule. Mais on ne parle pas de ça. C'est une décision qui lui appartient. Ce n'est pas à moi de lui dire quoi faire. Je sais juste qu'on est bien ensemble au PSG. C'est un super garçon. Il n'y a que lui pour savoir quel est le meilleur choix à faire."

Et s'il devait choisir entre Mbappé, Messi ou Neymar, Donnarumma en serait incapable. "Ce sont tous des phénomènes. Je le vois chaque jour à l'entraînement, où ils donnent toujours le maximum. Je me suis déjà retrouvé au milieu d'un toro et j'avais la tête qui tournait à la fin. C'est spécial d'être ici, tu t'entraînes tous les joueurs avec des champions de ce niveau. Tu ne peux que progresser."

PSG-Real et la Ligue 1

Dans six jours exactement, Paris sera à un tournant de sa saison au moment d'affronter le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions. "Jouer ma première C1 ici, c'est quelque chose d'unique, révèle Donnarumma. C'est normal que le club suscite toutes ces attentes. Mais chaque match doit être abordé de la bonne manière. Ce sera un match difficile face au Real madrid, mais on peut se battre pour gagner et arriver jusqu'au bout, car c'est l'un de nos objectifs."

La conclusion avec une réponse sur le niveau général de la Ligue 1, qui a "surpris" l'intéressé. "J'ai compris que c'était un beau championnat. Il y a de belles équipes et aucun match n'est simple pour nous : même le PSG doit toujours donner le maximum pour essayer de gagner."

