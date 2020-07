Le fair-play financier sanctionne aussi Fenerbahçe

SÜPER LIG - Un mois après avoir sanctionné l'Olympique de Marseille, le fair-play financier de l'UEFA a condamné mercredi Fenerbahçe à une retenue des revenus issus de ses futures participations aux compétitions européennes.

Une retenue de deux millions d'euros, issus de ses futures participations aux compétitions européennes, au cours des deux prochaines saisons (2020-2021 et 2021-2022). Voici la sanction infligée à Fenerbahçe pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, a annoncé mercredi l'UEFA. La chambre de jugement de l'organe de contrôle financier des clubs de l'UEFA a constaté que Fenerbahçe "n'a pas satisfait aux conditions imposées le 19 juillet 2019", à savoir "un objectif d'équilibre de la période de référence se terminant en 2018", a indiqué l'instance européenne dans un communiqué.

Cette sanction fait écho à celle infligée à l'Olympique de Marseille début juin qui, en plus d'une amende de 3 millions d'euros et d'une limitation d'effectif, a écopé d'une retenue de 15% des sommes que le club percevra pour sa participation aux compétitions européennes pour 2020-2021 et éventuellement 2021-2022 s'il est qualifié.

