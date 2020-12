L’année 2020 de Robert Lewandowski est hallucinante. Avec le Bayern Munich, l’attaquant polonais a marché sur le championnat d’Allemagne et sur l’Europe, empilant 32 buts en 26 matchs sur l’année civile. Des statistiques dignes d’un Ballon d’Or, trophée qui ne lui sera pourtant pas remis cette année. De son côté, Eurosport en a fait son joueur Star of the Year à l'unanimité.

Et forcément, le numéro 9 du Bayern se serait bien vu récompensé de la plus haute récompense individuelle cette année. "Je connais les raisons pour lesquelles on a annulé le Ballon d’Or. Mais je pense sincèrement que la décision a été prise un peu trop tôt ", a-t-il déclaré pour France Football.

Des titres collectifs "plus importants"

Mais pour Lewandowski, la réussite ne passe pas seulement par les distinctions individuelles. "Est-ce que j’aurais pu le gagner ? Sans doute. Après, j’ai remporté d’autres titres importants en 2020. Le plus important, ce sont les titres que vous remportez avec l’équipe, pas ceux gagnés à titre personnel ", a affirmé le polonais.

Pour autant, l’attaquant, déjà vainqueur cette année de cinq trophées avec le Bayern dont le Championnat d’Allemagne et la Ligue des Champions, s’est vu remettre la semaine dernière le prix The Best du meilleur joueur de l’année, attribué par la FIFA. De quoi mettre du baume au cœur de Robert Lewandowski, toujours meilleur buteur de Bundesliga cette saison.

