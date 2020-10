La belle histoire continue pour Eric Maxim Choupo-Moting. Non prolongé par le PSG cet été, malgré son but victorieux en quarts de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame (2-1), l'international camerounais de 31 ans va retrouver la Bundesliga. Ce lundi après-midi, l'ancien attaquant d'Hambourg, Mayence ou Schalke 04 a signé un contrat d'un an avec le Bayern Munich, qui a réalisé le triplé Bundesliga-Ligue des champions-Coupe d'Allemagne en 2019-2020.