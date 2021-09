Deux buts, une passe décisive et un pénalty obtenu : Christopher Nkunku, l'attaquant français de Leipzig, a été l'homme du jour samedi en Bundesliga, permettant au RB de lancer enfin sa saison en écrasant le Hertha Berlin (6-0). Simultanément, l'ex-coleader Wolfsburg a été battu à Hoffenheim (3-1) et stagne à 13 pts, laissant le Bayern (16 pts) désormais seul en tête après six journées, au lendemain de sa victoire 3-1 chez le promu Fürth