Bild. Non qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Manchester United pourrait perdre gros. Selon les informations du quotidien AS Cristiano Ronaldo aurait de sérieux doutes sur son avenir chez les Red Devils et le Bayern Munich serait prêt à en profiter. Cependant, le champion d'Allemagne, qui a recruté officiellement Sadio Mané pour 40 millions d'euros ce mercredi, doit d'abord trouver un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Robert Lewandowski. Sa dernière offre atteindrait 35 millions d'après

Ad

Plutôt habitué à se montrer sobre sur le marché des transferts, hormis en 2019 avec l'arrivée de Lucas Hernandez pour quelque 80 millions d'euros , le club bavarois pourrait associer l'un des duos d'attaquants les plus redoutables de la planète football. Par ailleurs, le média espagnol précise que Cristiano Ronaldo, qui ne manque pas de prétendants, serait conscient de l'intérêt du Bayern Munich et qu'il le verrait d'un bon oeil.

Bundesliga Red Bull va continuer de lui donner des ailes : Nkunku prolonge jusqu'en 2026 à Leipzig IL Y A UN JOUR

Alors que Manchester United ne se montre pas très actif en ce début de mercato estival, le quintuple Ballon d'Or de 37 ans sait qu'il vit ses dernières années au plus haut niveau et souhaite jouer les plus grandes compétitions. Après La Liga NOS, la Premier League, la Liga et la Serie A, Cristiano Ronaldo va-t-il découvrir la Bundesliga ? Désireux de retrouver les sommets cette saison, Manchester United n'a sûrement pas dit son dernier mot sur cet épineux dossier.

Ronaldo s’est-il trompé de Manchester cet été ?

Bundesliga Haller pour remplacer Haaland ? Dortmund y pense fort 19/06/2022 À 15:40