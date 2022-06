Sur le plan collectif, Cristiano Ronaldo s'attendait à mieux pour son retour à Manchester United. Sixième de Premier League, et donc privé de Ligue des champions en 2022-23, le Portugais s'est cependant illustré sur le plan individuel : 24 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues (ndlr : en club). Dans un entretien accordé vendredi au site officiel des Red Devils, le quintuple Ballon d'Or, devenu le meilleur buteur de l'histoire en matches officiels en mars dernier , est revenu sur ses performances personnelles.

"Les records viennent de façon naturelle, a admis le joueur de 37 ans, passé dans un premier temps à Manchester United entre 2003 et 2009. Je ne suis pas les records mais les records me suivent. J'ai toujours la motivation pour travailler dur. J'ai toujours cette passion pour le jeu. Le club et mes coéquipiers m'aident au quotidien. C'est toujours agréable de marquer des buts pour ce club. Quand j'inscris un coup du chapeau (ndlr : trois buts dans un match), c'est encore mieux."

Nous allons revenir à notre place", a conclu le triple champion d'Angleterre (2007, 2008 et 2009). Lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag a affirmé qu'il comptait sur la star portugaise la saison prochaine. "", a conclu le triple champion d'Angleterre (2007, 2008 et 2009).

