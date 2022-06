trouvaient à une date qui n’avait pas de sens" et a insisté sur refonte en profondeur" du calendrier international, s'insurgeant face aux risques inhérents à "une interminable saison". L'UNFP est allée dans le même sens que Noël Le Graët. Alors que le président de la FFF a indiqué mercredi que les matches de Ligue des Nations se "" et a insisté sur "la fatigue" des joueurs , le syndicat des footballeurs professionnels français a appelé vendredi à une "" du calendrier international, s'insurgeant face aux risques inhérents à".

des solutions collectives", en vue d'"assurer la protection de la santé des joueurs et accorder des périodes de repos total plus longues". Face au Danemark vendredi dernier, Kylian Mbappé et Raphaël Varane, blessés , ont dû quitter leurs partenaires en cours de match. Dans un communiqué publié vendredi, l'UNFP apppelle à "", en vue d'"".

Le syndicat épingle particulièrement le rassemblement international du mois de juin, où quatre rencontres sont programmées pour les sélections en un laps de temps réduit, une conséquence de la programmation en hiver de la Coupe du monde au Qatar, qui densifie l'agenda de la rentrée.

L'avis est unanime : les joueurs sont éreintés

"Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France dispute quatre matches en onze jours, rappelle l'UNFP. L'avis est unanime, les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison, des matches tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales- toujours plus longues- qui ne font qu'aggraver la situation".

L'équipe de France comme les autres sélections dispute en ce moment la Ligue des nations, avec une troisième rencontre vendredi à Vienne contre l'Autriche. Face à l'enchaînement de matches, le sélectionneur Didier Deschamps a procédé à une large revue d'effectif, avec 10 changements entre le premier et le deuxième match, une première dans son mandat. (Avec AFP)

