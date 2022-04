Il a trois Français aux trousses. Robert Lewandowski est le meilleur buteur d’Europe, toutes compétitions de clubs confondues, parmi les joueurs évoluant dans les cinq "grands championnats" depuis le début de la saison. Avec 47 réalisations (en 41 rencontres), l’avant-centre du Bayern Munich est solidement installé sur son siège de leader, devant donc un trio bleu-blanc-rouge.

Ce sont Karim Benzema, 38 buts pour le Real Madrid, Kylian Mbappé, 31 pour le Paris Saint-Germain, et Christopher Nkunku, 30 pour le RB Leipzig, qui mènent la chasse. Nkunku a rejoint ses deux compatriotes dans le club des 30 unités (minimum) ce jeudi, en inscrivant un doublé sur la pelouse de l’Atalanta (0-2) pour propulser son club dans le dernier carré de la Ligue Europa.

Joueur : Club : Nationalité : Nombre de buts : 1. Robert LEWANDOWSKI Bayern Munich POL 47 (en 41 matches) 2. Karim BENZEMA Real Madrid FRA 38 (en 38 m.) 3. Kylian MBAPPÉ Paris Saint-Germain FRA 31 (en 39 m.) 4. Christopher NKUNKU RB Leipzig FRA 30 (en 43 m.) 5. Ciro IMMOBILE Lazio ITA 29 (en 36 m.)

Si on élargit le spectre, l’omniprésence des Tricolores est moins frappante, en termes de pourcentage, mais peut-être encore plus significative. Ils sont sept Français parmi les vingt-et-un buteurs les plus prolifiques du Vieux Continent, toujours selon les mêmes critères : Benzema, Mbappé et Nkunku, donc, mais aussi Wissam Ben Yedder (25 buts), Gaëtan Laborde (19 buts), Anthony Modeste (18 buts) et Martin Terrier (18 buts).

Sept Français versus… des duos

En queue de peloton des buteurs d’élite, Modeste et Terrier côtoient notamment Cristiano Ronaldo, lui aussi auteur de 18 buts, avec Manchester United. "CR7" fait partie des deux Portugais dans ce groupe, avec Diogo Jota (21 buts). Il y a également deux Anglais (Harry Kane et Tammy Abraham), deux Polonais (Lewandowski et Arkadiusz Milik) et… des individualités.

Ciro Immobile (29 buts) porte seul les couleurs de l’Italie, Mohamed Salah (28 buts) celles de l’Egypte etc. Aucune autre nation que la France n’a plus de deux membres dans cette caste. Ce qui rend la présence de sept représentants de l’Hexagone d’autant plus remarquable, mi-avril, alors que les différents exercices touchent à leur fin.

