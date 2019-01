Piatek fait tomber Naples

Un doublé du Polonais Krzysztof Piatek a permis à l'AC Milan de battre Naples 2 à 0 et de valider le premier son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Italie, mardi, à San Siro. Les Milanais ont ouvert le score par Krzysztof Piatek qui, à la suite d'une longue transversale de Laxalt, a d'abord contrôlé le ballon juste devant la surface avant de battre Meret du plat du pied gauche (10e). Si Naples a réagi dans la foulée avec un tir puissant du droit d'Insigne, le gardien milanais Donnarumma s'emparant du ballon en deux temps, c'est le même Piatek qui allait doubler la mise. Lancé sur la gauche de la surface, je jeune Polonais de 23 ans a d'abord contourné Koulibaly avant de décrocher une frappe enroulée qui a laissé Meret sans réaction (27e).

Le match commence alors à se durcir et l'arbitre a été contraint de brandir un carton jaune à trois Napolitains. Aucun autre but ne sera plus marqué, même si Carlo Ancelotti a procédé à deux changement dès le début de la seconde période. Les Milanais, 4e en Championnat, ont ainsi infligé au Napoli, 2e, sa 5e défaite toutes compétitions confondues cette saison, dont trois en Serie A. Il s'agit aussi du 9e succès de l'AC Milan en Coupe devant Naples en 17 confrontations (contre 4 défaites et trois nuls).

Mercredi, la Fiorentina recevra l'AS Rome pour un match où il pourrait y avoir des buts, les deux clubs ayant été très prolifiques en Serie A dernièrement, tandis que l'Atalanta, meilleure attaque du Championnat, tentera sa chance face aux impressionnants leader, la Juventus. Enfin, jeudi, les Romains serontà Milan pour le dernier quart de finale face à l'Inter, et le vainqueur aura pour adversaire l'AC Milan. Les demi-finales, disputées par matches aller et retour, auront lieu les mercredi 6 et 27 février.