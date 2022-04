Les buts décisifs de Giroud, les accélérations de Hernandez, les parades de Maignan et l'ascension de l'espoir Kalulu... Le retour au premier plan de l'AC Milan, opposé à l'Inter Milan en demi-finale retour de Coupe d'Italie mardi (21h00), doit beaucoup à ses "Francesi". En dépit de ses origines italiennes, Olivier Giroud n'avait pas hésité à jouer les provocateurs affirmant cet automne sur les réseaux officiels de la Serie A que la cuisine transalpine ne valait pas la gastronomie française.

Cinq "Francesi" dans l'effectif

L'offense culinaire n'était pas passée inaperçue. Mais elle est désormais bien digérée par les tifosi rossoneri, convertis au "made in France" par les buts décisifs du champion du monde - notamment le doublé décisif contre l'Inter (2-1) en février et celui à Naples (1-0), l'autre rival direct pour le scudetto, en mars.

Giroud a vaincu la "malédiction" associée au n°9 rossonero depuis le départ de "Pippo" Inzaghi en 2012 en montrant qu'il était bien plus, à 35 ans, qu'une simple doublure de Zlatan Ibrahimovic, souvent blessé et encore forfait mardi. Dans sa foulée, les "Francesi" ont pris le pouvoir à Milan: ils étaient quatre titulaires lors de cinq des six derniers matches de championnat. Avec, outre Giroud, une défense comptant Pierre Kalulu aux côtés des inamovibles Théo Hernandez et Mike Maignan.

Le crépuscule de Zlatan : "Son physique commence à lui dire d'arrêter"

"En italien" sur le terrain

On n'a jamais autant parlé la langue de Molière dans le vestiaire rossonero avec dans l'effectif un cinquième Français, Tiémoué Bakayoko, très peu utilisé, et d'autres francophones comme l'Algérien Ismaël Bennacer ou l'Ivoirien Franck Kessié. Mais aussi de nombreux joueurs arrivés récemment de la Ligue 1 française, comme Rafael Leao (ex-Lille), Fodé Ballo-Touré (ex-Monaco) ou Ciprian Tatarusanu (ex-Nantes et Lyon), en attendant Yacine Adli (Bordeaux), déjà acheté et attendu l'été prochain.

On parle français entre nous, mais sur le terrain on essaie toujours de le faire en italien pour que tout le monde comprenne", assurait en février Pierre Kalulu Cela veut surtout dire qu'il y a des joueurs de qualité en France et qu'on s'exporte bien", retenait l'international espoirs, 21 ans, devenu une pièce maîtresse en défense, dans l'axe ou à droite, depuis la grave blessure de Simon Kjaer en décembre. ", assurait en février Pierre Kalulu dans un entretien pour Eurosport . "", retenait l'international espoirs, 21 ans, devenu une pièce maîtresse en défense, dans l'axe ou à droite, depuis la grave blessure de Simon Kjaer en décembre.

Les Français du Milan AC Tiémoué Bakayoko, Mike Maignan et Olivier Giroud en compagnie d'Adrien Rabiot (Juventus Turin) Crédit: Getty Images

Ce tropisme tricolore doit beaucoup au Français Geoffrey Moncada, tête pensante de la cellule recrutement milanaise, arrivé fin 2018 en provenance de Monaco et grand connaisseur de la L1. "Notre formation est beaucoup plus performante", assure ainsi à l'AFP Jean-Pierre Papin, ex-gloire de l'AC Milan (1992-94), pour expliquer la francophilie milanaise.

Kalulu a soif d'apprendre, Maignan est parfait

"Les gamins, quand ils sortent du centre de formation, ils ne sont pas prêts tactiquement, mais cela ça s'apprend. Le reste, technique, physique, ça ne s'apprend pas", ajoute celui qui a été suivi par de nombreux Français sous le maillot rouge et noir, de Marcel Desailly à Yoann Gourcuff en passant par Philippe Mexès, Vikash Dhorasoo, Christophe Dugarry ou Mathieu Flamini.

Kalulu, formé à Lyon, incarne cette qualité française recherchée par Milan, qui l'a recruté en 2020. Avec l'enchaînement des matches, l'ex-Gone montre une confiance grandissante dans ses interventions défensives mais aussi face au but adverse, buteur contre Empoli (1-0) en mars et passeur décisif vendredi contre le Genoa (2-0).

Les deux Français Pierre Kalulu et Olivier Giroud, hommes forts du Milan AC en 2021-2022 Crédit: Imago

"Pierre a envie d'apprendre, on travaille bien ensemble", sourit l'Anglais Fikayo Tomori, 24 ans, avec qui il est régulièrement associé en défense centrale. L'association porte ses fruits puisque Milan n'a plus pris de but depuis six matches, pour le plus grand bonheur du gardien Mike Maignan, qui n'y est évidemment pas pour rien.

Maignan est parfait", l'a encore encensé son entraîneur Stefano Pioli vendredi, après une nouvelle parade de haut vol alors que la victoire sur le Genoa était déjà assurée. Avec le 0-0 en demi-finale aller de Coupe d'Italie contre l'Inter et son sans-faute avec les Bleus contre l'Afrique du Sud (5-0), le successeur de Gianluigi Donnarumma reste même sur huit "clean sheets" depuis le 25 février ! "", l'a encore encensé son entraîneur Stefano Pioli vendredi, après une nouvelle parade de haut vol alors que la victoire sur le Genoa était déjà assurée.

Mike Maignan et Olivier Giroud, deux des cinq "Francesi" du Milan AC Crédit: Getty Images

