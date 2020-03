Touché à la cuisse samedi dernier lors de la réception de Dijon (4-0), Angel Di Maria sera bien à Lyon ce mercredi soir. Après les examens rassurants passés par l'Argentin dimanche, Thomas Tuchel a décidé de le convoquer pour la demi-finale de la Coupe de France. Alors que le Paris Saint-Germain jouera dans pile une semaine son huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund, le technicien allemand souhaite que l'ancien joueur du Real Madrid reste dans le rythme.

Blessé à une cuisse lors de la rencontre PSG-Bordeaux (4-3) le dimanche 23 février, Thiago Silva serait en avance sur les temps de passage exigés pour ce genre de blessure et pourrait même espérer tenir sa place pour la réception de Dortmund. Cependant, le Brésilien est encore trop juste pour pouvoir faire le déplacement sur le terrain du Groupama Stadium en Coupe de France. De leur côté, Ander Herrera (cuisse) et Eric Choup-Moting (genou) et Colin Dagba (genou) sont également absents.

Du côté lyonnais, le groupe est quasiment au complet. Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, ne rejoueront plus cette saison. Également touché à un genou, le défenseur Oumar Solet est également forfait.