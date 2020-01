Un Zidane porte le numéro 10 dans une équipe de Marseille. Nom Zidane donc mais prénom Driss, le neveu du légendaire numéro 10 de l'équipe de France qui n'a finalement jamais joué dans la ville qui l'a vu naître. Driss (24 ans) a lui grandi à Marseille, y a joué, est parti et est revenu. Aujourd'hui, il fait le bonheur de l'Athlético Marseille (ex Marseille Consolat) qui reçoit Rennes ce dimanche en 16es de finale de la Coupe de France.

Driss Zidane / Crédits : Athlético MarseilleEurosport

Le garçon a un nom dur à porter mais n'en rajoute pas. "Ce nom est tout le contraire d’une souffrance, il faut savoir que ce nom est avant tout celui de mon grand-père qui est une personne en or, remplie d’humilité, dont nous sommes tous fiers et admiratifs dans notre famille, témoigne-t-il pour Foot Mercato. Mon oncle a ensuite porté ce nom au sommet du football, ce qui fait qu’aujourd’hui on attend beaucoup de nous, mais j’essaie au maximum de voir ça comme une motivation supplémentaire".

Un contrat pro à Saint-Étienne

"Il n’a pas que le nom mais aussi beaucoup de talent même si ça doit être difficile à porter". Son entraîneur Farid Fouzari sait qu'il possède un joyau dans son effectif. Un joyau qui a écumé les clubs de la région de Marseille, Luynes, Gignac avant d'être formé, en compagnie de Maxime Lopez, son meilleur ami, au Burel FC. La suite c'est un passage de deux ans, de juillet 2015 à septembre 2017, à Saint-Étienne, avec un contrat professionnel à la clé, avant un départ en Espagne.

Adarve, dans la banlieue de Madrid, accueille Driss Zidane trois mois durant. Pendant cette période, le neveu vit chez son oncle, Zinédine. Driss adore le jeu à l'espagnol. "À l'entraînement, il y a toujours du ballon, du jeu, de l'intensité", explique-t-il au Parisien en avril dernier. C'est finalement en janvier 2018 qu'il revient au club qu'on appelle encore Marseille Consolat.

"Il a les qualités athlétiques et techniques pour jouer largement au-dessus"

Farid Fouzari présente un joueur "bourré de talent". "Il a d'énormes qualités techniques, à la passe, il sait tout faire. Il est encore jeune (24 ans), il a plein d'avenir. Son seul défaut serait d'oublier de défendre de temps en temps", détaille l'entraîneur de l'Athlético Marseille dont le directeur sportif n'est autre que Mamadou Niang.

Absent du 32e de finale joué et remporté face à Rodez (2-1), Driss Zidane n'a joué que quelques matches cette saison avec son club. La faute à un drame dont la presse s'était fait l'écho au mois de juillet : la mort de son père, Farid, frère aîné de Zinédine, à l'âge de 54 ans. "Ça l'a beaucoup perturbé, confirme son entraîneur. Il remonte la pente".

"Contre Gémenos en National 3 le weekend dernier, il a fait 70 très bonnes minutes", poursuit Fouzari. A l'Athlético Marseille, on a d'ailleurs conscience d'avoir un joueur qui vaut mieux que la cinquième division. "Il a les qualités athlétiques et techniques pour jouer largement au-dessus", juge d'ailleurs son coach. Le 16e de finale de Coupe de France face à Rennes est une formidable scène pour le prouver.