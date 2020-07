COUPE DE FRANCE - Alors qu'Arsenal et l'AS Saint-Etienne n'ont pas réussi à trouver d'accord pour lui permettre de jouer la finale de la Coupe de France vendredi face au PSG, William Saliba a fait part de sa grande déception dans un entretien accordé à L'Equipe.

Les discussions se sont étirées en longueur mais finalement Arsenal et l'AS Saint-Etienne se sont quittés sans trouver d'accord. William Saliba, prêté cette saison à l'ASSE, son club formateur, par les Gunners, ne jouera pas la finale de la Coupe de France vendredi face au PSG. Pourtant, le défenseur central de 19 ans aurait fortement aimé jouer ce match d'adieu avec les Verts. "J'ai espéré, espéré. Vraiment. Même quand cela devenait impossible. Les deux clubs ont tout fait pour que je la joue. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord. J'ai été très déçu", a-t-il confié à L'Equipe.

Le natif de Bondy, acheté environ 30 millions d'euros à l'été 2019 par Arsenal, estime être "parti comme un voleur". "Je ne pouvais pas rater ça. Comme je n'aurai pas la chance de la disputer, je veux au moins sentir cette finale de plus près, en supportant mon équipe au stade. Devant la télévision, ce n'est pas pareil. Cela me tenait à coeur d'être là, en espérant voir les Verts gagner. Ça me permettra aussi de dire au revoir à mes équipiers convenablement", a-t-il ajouté.

Alors que l'ASSE pensait un temps avoir le feu vert des Gunners, le dixième de Premier League a mis fin aux négociations début juillet. "Comme le joueur revenait de blessure, nous avons demandé à Saint-Etienne de suivre un plan de reprise claire, en collaboration avec nous, pour être sûrs qu'il reprenne la prochaine saison de Premier League en parfaite condition, expliquait le club londonien dans un communiqué. Mais à notre grande surprise, nous n'avons pas pu trouver d'accord sur ce plan, proposé par notre staff médical. Par ailleurs, nous ne souhaitions pas être desavantagés financièrement en prolongeant le prêt." Loin des places qualificatives pour la Coupe d'Europe, Arsenal comptera sur William Saliba pour redondir dès la saison prochaine.

