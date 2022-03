Poussées discrètement à l'ombre des passions qui agitaient les hommes, les filles du FC Nantes sont désormais à un match d'atteindre elles aussi la finale de la Coupe de France, et en bonne voie pour accéder à leur tour à l'élite. Il aura fallu un peu moins de 10 ans entre le premier match officiel d'une équipe féminine U11 (moins de 11 ans) à l'automne 2012 et cette demi-finale qui attend les Nantaises dimanche à Yzeure, le premier duel 100% D2 à ce niveau de la compétition (15H00).

Une histoire récente et des filles motivées

Pendant ces années, la section féminine a connu quelques poussées de croissance épiques, avec l'entrée en matière fracassante des moins de quinze ans qui ont marqué 95 buts lors de leurs trois premiers matches en 2018 et affrontent désormais des garçons, et la progression régulière des seniors.

Les joueuses du FC Nantes célébrant un but (crédits photo : Arnaud Duret -FC Nantes) Crédit: Other Agency

Lancée en 3e division de district en 2014, l'équipe féminine a franchi un à un les échelons pour atteindre la D2 en 2019. Et après deux saisons tronquées par les mesures sanitaires, dont une hibernation de 8 mois l'an dernier pendant que les hommes luttaient pour le maintien en Ligue 1, les Canaries sont revenues prêtes à tout croquer. "Les filles se sont toutes entraînées jusqu'au bout, même privées de compétition", explique à l'AFP leur entraîneur Mathieu Ricoul. "Aujourd'hui les résultats ne sont que les fruits d'un travail acharné au quotidien".

Quand on voit le parcours des garçons, ça nous encourage à nous fixer des objectifs qui pouvaient paraître irréalistes

Pour atteindre la D1, elles doivent finir en tête de leur groupe de D2. A cinq matches de la fin de saison, elles sont en place, avec une attaque en grande forme et la meilleure défense du championnat (7 buts encaissés en 17 matches). Mais plusieurs concurrentes restent en embuscade et elles ont encore trois déplacements périlleux au programme (Metz, Le Havre puis Lens). "Ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre", prévient Mathieu Ricoul.

Mathieu Ricoul, le coach des féminines du FC Nantes (crédits photo : Arnaud Duret -FC Nantes) Crédit: Other Agency

Dans cette optique, la Coupe de France était avant tout une occasion d'engranger de l'expérience. Mais au fil des tours, les filles y ont pris goût, effaçant trois équipes de D1.D'abord Guingamp, battu 2-1 en 16e de finale. Puis Soyaux, écarté sur "tapis vert" malgré une courte défaite (2-2, 4-3 tab), l'équipe soljadicienne ayant fait entrer une joueuse non qualifiée.

Au départ, on voulait jouer la Coupe à fond pour avoir le maximum de matches de compétition", explique à l'AFP l'attaquante Pilar Khoury. "Mais c'est sûr que quand on voit le parcours des garçons, ça nous encourage à nous fixer des objectifs qui pouvaient paraître irréalistes". Et enfin Reims (0-0, 3-0 tab), chamboulé par Mélodie Carré, la gardienne n°2 titularisée pour cette campagne de Coupe, qui a sorti le premier tir au but , comme Rémy Descamps face à Wissam Ben Yedder dans la demi-finale des hommes. "", explique à l'AFP l'attaquante Pilar Khoury. "".

On mise surtout sur un état d'esprit

Née et formée au Canada, cette joueuse de 27 ans est arrivée à Nantes l'été dernier en provenance de Saint-Étienne, rejoignant un contingent de joueuses aguerries recrutées pour accompagner le socle de celles formées au club. "Le club nantais est réputé pour sa formation au niveau des garçons, il faut qu'il le soit aussi pour les filles maintenant. On cultive ce fil rouge", explique Mathieu Ricoul. "Mais on mise surtout sur un état d'esprit".

Les joueuses du FC Nantes sont prêtes pour vivre leur épopée de Coupe de France jusqu'au bout (crédits : Arnaud Duret - FC Nantes) Crédit: Other Agency

De quoi faire de Waldemar Kita, qui a lancé la section peu après son arrivée, "un président heureux". "Je suis très fier que le FC Nantes puisse incarner aujourd'hui la réussite du football féminin", a-t-il écrit à l'AFP. Pour la dernière marche, le tirage au sort a épargné aux Canaries l'ogre PSG, qui affronte Fleury samedi après avoir éliminé l'OL en 8e de finale. Mais Yzeure reste un gros morceau sur la route de la finale, prévue le 15 mai... à Dijon. Une semaine après le rendez-vous nettement plus glamour des hommes au Stade de France.

