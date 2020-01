Lyon n'a pas brillé mais va retrouver le Stade de France

Il a fallu une fin de match enflammée pour clore un match bien terne. C'est donc aux tirs au but que l'Olympique lyonnais s'est qualifié, mardi, en finale de la Coupe de la Ligue aux dépends de Lille (2-2, 4-3 aux t.a.b). Dans leur antre du Groupama Stadium, les Lyonnais n'ont pas brillé et ont cru gagner après une belle frappe enroulée d'Houssem Aouar (85e), juste avant que Loïc Rémy (90e+3) n'envoie les deux formations aux tirs au but. Lyon affrontera donc en finale le vainqueur du match entre Reims et le PSG (mercredi à 21h).

L'issue de cette première demie s'est donc révélée après une séance de tirs au but dans laquelle les Lillois ont craqué. Une première belle parade de Ciprian Tatarusanu, gardien officiel de la Coupe de la Ligue chez les Gones, sur Jonathan Bamba, malheureux premier tireur. Mais le dernier clou du cercueil des Nordistes a finalement été planté par celui qui a peut-être livré la meilleure prestation du côté des Dogues, Renato Sanches. Le Portugais a complètement manqué sa frappe sur le tir au but décisif et a déclenché la joie des joueurs lyonnais.

Pourtant, c'est bien lui qui avait lancé les hostilités dès le début du match (13e), en ouvrant le score d'une frappe à ras-de-terre en dehors de la surface. Mais l'histoire de Lille en Coupe de Ligue semblait être condamnée par les penalties. Trois minutes plus tard, une main de Gabriel sur un centre de Maxwell Cornet a permis à Moussa Dembélé de conjurer le sort (17e), lui qui avait manqué ses deux dernières tentatives dans l'exercice.

