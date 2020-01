Ces quatre là portent bien leur surnom. Alignés d'entrée par Thomas Tuchel ce mercredi soir face à l'ASSE (6-1), Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria ont été "fantastiques". Si le premier a inscrit un triplé, il peut remercier le deuxième, qui lui a délivré deux passes décisives. Généreux, l'Argentin lui a rendu la pareille après un enchaînement exceptionnel sur le dernier but de la soirée. Histoire qu'on ne l'oublie pas, le "Ney" a également inscrit son nom au tableau des buteurs pendant que Di Maria, lui, a provoqué un csc en première mi-temps.

"On s'est dit les choses"

Si ce quatuor suscitera probablement toujours débat, notamment pour une question d'équilibre et de gestion dans les gros matches, il semble faire de plus en plus l'unanimité au sein du vestiaire. "On a parlé, on s'est dit les choses dans le vestiaire après le match de Madrid. Dans le football d'aujourd'hui, il faut courir, il faut faire les efforts. On a changé de mentalité aussi", a ainsi confié Marco Verratti en zone mixte après la rencontre.

Vidéo - Tuchel et Herrera confirment : le 4-4-2 a la cote ces derniers temps à Paris 02:58

Ensemble, les quatre intéressés s'éclatent sur le terrain. Si certains ont souvent reproché à Mbappé un excès d'individualisme, les deux passes décisives délivrées à Icardi confirment peut-être ce changement de mentalité invoqué par Verratti. L'équipe doit passer avant les individualités. "On peut jouer ensemble devant. Mais c'est un sacrifice de la part de tous. Il faut faire les efforts défensifs", explique de son côté l'attaquant argentin, lui qui affole les compteurs. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 17 buts en 19 matches cette saison. Le tout pour un total de... 24 tirs cadrés. Difficile de faire mieux comme ratio.

Tuchel heureux du nouvel état d'esprit

"Je suis convaincu qu'Icardi et Mbappé aiment jouer ensemble avec une complicité évidente, a assuré Thomas Tuchel après le succès des siens. C'est nécessaire qu'ils se cherchent l'un l'autre, se donnent des passes décisives. Ils l'ont bien fait aujourd'hui." Heureux de ce nouvel état d'esprit, l'entraîneur allemand a également salué les efforts défensifs de Neymar.

Kylian Mbappé, Neymar et Icardi (PSG)Getty Images

"On n'arrête jamais de jouer avec intensité en ce moment. Neymar a par exemple aidé Juan Bernat, c'est l'esprit dont on a besoin pour être dangereux et équilibré comme une vraie équipe. Nous avons les meilleurs joueurs mais nous sommes aussi la meilleure équipe, on joue en faisait beaucoup d'efforts collectifs", se félicite-t-il, précisant qu'il ne s'est pas forcément arrêté sur un seul système tactique. "Le 4-4-2 ? Pour moi, le plus important ce n'est pas dans quelle tactique on joue, mais comment on joue. Si on joue comme ça, c'est possible qu'il soit le meilleur système", avoue-t-il.

"Je pense que les quatre joueurs devant font partie des dix meilleurs joueurs du monde, c'est un plaisir pour nous, pour les gens qui regardent, estime quant à lui Marco Verratti. Ils font un travail magnifique, on se crée beaucoup d'occasions depuis qu'on a changé de système, on marque aussi beaucoup de buts." À un peu plus d'un mois du huitième de finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG a peut-être trouvé son assise définitive avec ce 4-4-2. Encore faudra-t-il conserver, notamment pour les quatre de devant, cette volonté de faire des efforts pendant toute une rencontre. Voilà peut-être l'une des résolutions pour 2020.