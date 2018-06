Argentine - Messi : "On a regardé tous les matches de la France"

Comment analysez-vous le match?

Lionel Messi : "Cela a été un match équilibré. On a contrôlé la première mi-temps (...) on a pensé que ce serait pareil en seconde période, mais avec le penalty, cela n'a pas été le cas. Les minutes passaient, on a commencé à presser et à attaquer et finalement on a réussi à se qualifier".

Pensiez-vous souffrir autant pour vous qualifier ?

L.M : "On a beaucoup souffert et la situation était difficle. Il y a beaucoup d'enjeu et ça a été un grand soulagement (...) Nous savions que ce serait difficile. On a réussi à passer, mais on ne pensait pas qu'on souffrirait autant".

Que pensez-vous de la France, que vous affronterez en 8e?

L. M : "On a regardé tous les matches de la France. La France a une très bonne équipe, ils ont des bonnes individualités. Ils ont des bons défenseurs, de bons milieux et de bons attaquants. Ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence, des coéquipiers devant (au Barça, Ousmane Dembélé) et derrière (Samuel Umtiti). Ce sera difficile".