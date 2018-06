"Le principal responsable c'est Löw " : nos journalistes allemands analysent l'élimination

Que s'est-il mal passé pour la Mannschaft ?

Il y a plusieurs choses. La première c'est la sélection des 23 plutôt étrange de Löw. Pas de trace de Sané ni des quatre meilleurs buteurs de Bundesliga. Le sélectionneur allemand a été dans l'incapacité de choisir les bons joueurs parmi les vainqueurs de la Coupe du monde 2014, les vainqueurs de la Coupe des confédérations 2017 et les champions d'Europe 2017 des moins de 21 ans.

Ensuite, Löw n'a jamais trouvé la bonne recette pour permettre aux champions du monde de hisser leur niveau de jeu avant le tournoi. Les intouchables Muller, Draxler, Khedira ou Ozil auraient mérité d'être remis un peu plus en question.

Pour finir, le 4-2-3-1 n'a jamais donné satisfaction, que ce soit au milieu du terrain ou en attaque où aucun attaquant n'a été capable d'être décisif. Rendez-vous compte : l'Allemagne n'a marqué qu'un but en 270 minutes contre le Mexique, la Suède et la Corée du Sud …

Qui est le plus à blâmer ? Löw, Özil ?

Özil et Gündogan, en posant avec Erdogan juste avant le début du Mondial avaient égratigné l'image de la sélection auprès des fans. Ça a vraiment fait le buzz dans les médias et des "experts" comme Matthäus, Ballack, Basler ne les ont pas épargné.

On peut aussi blâmer les joueurs du Bayern, en particulier Müller, parce que les Bavarois ont toujours été l'épine dorsale d'une bonne équipe de la Mannschaft. Mais le principal responsable de cet échec c'est Joachim Löw et ses décisions surprenantes.

Qu'est-ce qui doit changer pour les prochaines années ?

La sélection des joueurs doit être meilleure, les joueurs présents en Russie doivent prouver qu'ils sont toujours capables de performer au niveau international. On peut s'attendre à plusieurs retraites internationales comme Khedira (31 ans) ou Gomez (32 ans). Neuer, Ozil, Hummels, Boateng, Muller pourraient également prendre cette décision.

L'équipe choisie était-elle la bonne ? Est-ce que Sané aurait dû être du voyage en Russie ?

Lorsque vous réalisez votre pire campagne de Coupe du monde depuis 1938, votre sélection n'est assurément pas la bonne. Et oui, Sané aurait dû être dans l'équipe.

Thomas Müller, Manuel Neuer et Julian Brandt lors de Corée du Sud-Allemagne / Coupe du monde 2018Getty Images

Löw aurait-il dû choisir une équipe plus jeune ?

Non, pas nécessairement. Mais 2-3 joueurs - comme Sané, Wagner ou peut-être même Uth - auraient pu faire la différence.

Joachim Löw peut-il être limogé ?

Non. Il vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2022. Oliver Bierhoff, le directeur de l'équipe, et Reinhard Grindel, le président de la DFB, ont déclaré après le match qu'ils voulaient continuer avec Löw. Mais le sélectionneur n'était pas sûr de lui après le match et a dit qu'il y aurait une réunion avec Bierhoff et Grindel jeudi. Sa démission est envisageable.

L'Allemagne a-t-elle besoin d'un nouveau souffle ? Le modèle allemand est-il dépassé ?

Oui et non. Il y a aujourd'hui une quarantaine de joueurs qui peuvent prétendre à la sélection dont beaucoup de jeunes. Les joueurs comme Brandt, Werner, Süle, Kimmich, Goretzka, Draxler, Rüdiger, Ter Stegen et Sané ont encore moins de 25 ans et pourraient être l'épine dorsale pour 2020 et 2022. Mais l'Allemagne n'est plus la meilleure équipe du monde comme elle l'a été.

Les clubs de Bundesliga ne parviennent pas à s'imposer dans les compétitions européennes. Même le Bayern n'a plus réussi à atteindre la finale de C1 depuis 5 ans. On pourrait dire que le modèle allemand" "Nachwuchsleistungszentren" (mise en avant des centres de formation) "tue" trop de bons joueurs individuels pour en faire des joueurs d'équipe qui obéissent simplement aux tactiques. On peut aussi dire qu'il y a aujourd'hui en Allemagne un manque alarmant de grand buteur.