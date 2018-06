Les latéraux, l'axe, Lloris : la défense des Bleus débarque en Russie sans certitude

L'animation offensive avec ce trio séduisant. Le milieu de terrain avec l'émergence de Corentin Tolisso. Et les doutes sur Paul Pogba. Depuis le début de la préparation, les débats sont souvent focalisés sur d'autres secteurs. Mais il y a aussi de quoi dire sur la défense de l'équipe de France à quelques jours du début de cette Coupe du monde 2018. Ce dernier match avant le Mondial face aux Etats-Unis a ainsi mis en lumière les failles du secteur défensif de Bleus, visiblement un peu fatigués par la préparation.

Hugo Lloris, un gardien en quête de confiance

Cela arrive au pire moment. Ces dernières années, il n'y avait pas de grandes questions sur Hugo Lloris en équipe de France. Mais avant cette Coupe du monde, elles affluent. Loin d'être impérial durant cet exercice 2017-2018 avec Tottenham en Premier League, le capitaine de l'équipe de France ne se montre pas non plus rassurant en Bleu. Et c'est un euphémisme. Ce samedi face aux Etats-Unis (1-1), l'ancien Lyonnais, certes pas aidé par l'énorme boulette de Djibril Sidibé, n'a ainsi pas su sortir un ballon qui semblait à sa portée pour éviter d'encaisser un nouveau but.

Le souci, c'est que face à l'Italie (3-1), il n'avait déjà pas été irréprochable en repoussant un coup franc de Mario Balotelli dans les pieds de Leonardo Bonucci. Avec son énorme bourde face à la Suède en juin 2017 (2-1), il accumule depuis un an sous le maillot tricolore. "Il le sait : il peut faire mieux ! Il a eu une saison longue et pénible, il va monter en puissance", a glissé Didier Deschamps samedi soir. Cependant, Lloris débarque bien en Russie avec un petit nuage au-dessus de la tête. Et doit vite se rassurer pour être à nouveau décisif et assumer au mieux son rôle de leader.

Chez les latéraux, il y a débat

C'est une richesse. Mais cela peut aussi être un problème. Il y a en effet quelques interrogations sur les côtés de la défense. Les titulaires ne sont pas indiscutables. Et pendant ce temps-là, les remplaçants ne cessent de démontrer leurs atouts. Le match face aux Etats-Unis résume bien la donne. Son erreur technique l'a encore rappelé, Djibril Sidibé n'est pas une assurance tous risques en défense. Et Benjamin Mendy, qui a connu quelques minutes difficiles au retour des vestiaires, n'a toujours pas joué plus de 66 minutes sur un même match depuis sa blessure en septembre dernier !

"Mendy doit monter en puissance. Il est dans la recherche de rythme. Il faut du temps et du travail pour s'améliorer", a glissé Didier Deschamps. Mais justement, les Bleus n'ont plus ce temps. Et l’autre hic, c'est que sur le banc, deux joueurs s'imposent comme étant plus que des doublures. Rentrés au cours du match, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard ont en effet encore démontré leurs qualités. Comme depuis le début de la préparation où ils exploitent chaque minute pour s'illustrer. A l'heure actuelle, ils laissent même l'impression de donner plus de garanties que Sidibé et Mendy. "Chaque match apporte ses enseignements. J'aurais des choix difficiles", reconnaît Didier Deschamps, qui pourrait s'inspirer de l'Euro 1996 où Aimé Jacquet avait imposé Lilian Thuram et Bixente Lizarazu au fil de la compétition.

Sidibé, Mbappé, Mendy (de g. à d.) à l'entraînement des Bleus.Getty Images

La charnière centrale n'a pas levé les interrogations

Raphael Varane – Samuel Umtiti ! Sur le papier, le duo fait saliver. C'est l'avenir et le présent de cette équipe de France. Enfin sur le papier donc. Car cette charnière n'a pas encore levé tous les doutes. Ce match face aux Etats-Unis, le premier de Varane dans cette campagne, n'y a pas aidé. Pour leur sixième match en équipe de France côte à côte, le Madrilène et le Barcelonais n'ont pas été beaucoup sollicité. Mais ils n'ont pas non plus démontré qu'ils avaient les moyens de lever les interrogations alors qu'ils avaient sombré contre la Colombie (2-3) lors de leur dernier match ensemble.

En six rencontres, Raphael Varane et Samuel Umtiti ont déjà vu la France céder à 9 reprises… Cela fait beaucoup. Et on se demande encore lequel des deux va endosser le rôle de leader alors que Varane semble toujours plus à l'aise quand il joue aux côtés du charismatique Sergio Ramos au Real. Il ne faudrait pas que l'absence du guerrier Laurent Koscielny, qui avait été le défenseur le plus constant à l'Euro 2016, saute trop aux yeux dans les prochaines semaines…