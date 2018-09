Où était la Coupe du monde ? "Benalla se trimballait avec, nous on la cherchait...", révèle Tournon

L'espace de quelques heures, les Bleus ont perdu "leur" bébé de vue. Ils ont eu beau le cajoler, le chouchouter et se l'échanger... Rien n'y a fait, il n'était plus là. Vous l'avez compris, on parle bien évidemment là de la Coupe du monde, celle qui a fait entrer les hommes de Didier Deschamps au panthéon du sport français et qui a fait basculer le pays dans une autre dimension. Problème, cette dernière est donc restée introuvable durant la descente des Champs-Élysées, le 16 juillet dernier.

" Je ne sais pas ce qu'elle est devenue "

Mais où était-elle ? Mercredi, l'émission Quotidien révélait un témoignage d'un officier, avec ce dernier qui affirmait qu'Alexandre Benalla, ancien chargé de sécurité d’Emmanuel Macron licencié pour avoir frappé des manifestants le 1er mai dernier, avait bien eu la Coupe du monde entre ses mains. Présent sur le plateau de l'émission jeudi soir, Philippe Tournon, l'ancien attaché de presse historique de l'équipe de France, est revenu sur cette révélation.

"Je l'ai vu dans la valise en aluminium en quittant l'hôtel Marigny, après je ne sais pas ce qu'elle est devenue", explique-t-il tout d'abord. "D'après tes investigations remarquables (il s'adresse au journaliste, NDLR), c'est Benalla qui se trimballait avec la Coupe. Et nous on la cherchait partout...", poursuit Tournon, qui a d'ailleurs précisé que la version originale du trophée, en or massif, avait été récupérée par la FIFA "un quart d'heure" après la rentrée aux vestiaires lors de la finale.