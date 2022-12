La géographie ment rarement. Surtout lorsqu'il est question de sommets et d'altitudes. Prenez la Suisse et la Pologne. Le point culminant de l'un est sans commune mesure avant celui de l'autre. Pour autant, le pays de Frédéric Chopin n'est pas aussi arasé que vous pourriez l'imaginer. Eh bien, footballistiquement, c'est un peu pareil. La Suisse paraissait une étape un peu plus escarpée sur la route du doublé monde - Europe que la Pologne, alors que les Bleus remettent le couvert sur la scène planétaire. Il n'en reste pas moins qu'il y aura un premier étage à gravir, dimanche.

A 18 heures locales du côté de Doha, c'est une autre compétition qui commencera. Enfin, oui et non, si l'on écoute joueurs et staff de l'équipe de France. Ce n'est pas pareil, mais c'est un peu la même chose quand même. Et il faut éviter que ce soit trop différent, pour ne pas ajouter du stress à l'enjeu. Il ne faut pas non plus regarder trop loin parce qu'on pourrait se rendre compte de la tâche qui attend l'équipe de France d'ici le 18 décembre prochain, date cochée depuis belle lurette.

Parce que le défi est immense et dépasse l'entendement. C'est simple : ce que les 24 de Didier Deschamps vont tenter d'accomplir n'a plus été réalisé depuis soixante ans et le Brésil d'un certain Pelé, jeune fer de lance offensif d'une nation qui concrétisait enfin ses rêves. Avant les Brésiliens, seuls les Italiens y étaient parvenus en 1934 et 1938. Une autre époque.

DD et Grizou, les spécialistes

Si l'Allemagne, sous sa version RFA ou réunie, l'Espagne, l'Argentine, la France, déjà, ou encore évidemment le Brésil n'y est pas parvenue, ce n'est pas un hasard. Parce que c'est un défi qui ressemble à l'impossible. Et à côté duquel le doublé 1998-2000 semble quasi anodin. Surtout lorsqu'on se retourne sur l'histoire récente et qu'on se rappelle que les Bleus, franchement convaincants lors de leur entrée en lice, ont mis fin à une série folle, celle qui avait vu les champions du monde tomber au premier obstacle depuis 2010.

Didier Deschamps, comme Antoine Griezmann, sont des hommes de grands tournois. Le technicien n'aime rien de plus que ces instants où les destins sont suspendus et ne tiennent qu'à un fil. Son joueur fétiche, qu'il avait lancé en 2014, juste avant le Mondial brésilien, est de cette trempe-là également. Depuis quatre ans, sa trajectoire n'a vraiment pas été linéaire, en club. En sélection, ce n'était pas dingue non plus, la plupart du temps. Et puis, la proximité du trophée l'a rappelé à son niveau d'antan, à un poste qui n'était pas le sien. Mais qu'il a toujours porté au fond de lui. "La Coupe du monde, c'est sept matches. Un tournoi court où il faut tout donner pour le plus beau maillot du monde", a-t-il confié en amont, vendredi. On n'en attendait pas moins de lui.

On n'en attend pas moins de Kylian Mbappé, non plus. Quatre ans après avoir explosé à la face du monde, lors d'un huitième de finale face à l'Argentine, le Parisien reprend son bâton de pèlerin, après un premier tour à 3 buts. Sa quête est double : collective et individuelle. Les deux sont entremêlées. A l'heure où Pelé lutte pour sa vie, la quête irait au-delà du symbole. Et de la passation.

