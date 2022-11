Ad

De son côté, le quotidien Marca expliquait que le staff madrilène avait été surpris du diagnostic fait par les équipes médicales des Bleus à Doha. Selon eux, ce rapport médical a été bien plus alarmant qu'il ne serait en réalité. Toujours est-il que la différence est immense entre un retour à l'entraînement individuel et un match officiel dans une compétition aussi relévée et intense qu'est la Coupe du monde. Ce qui exclut logiquement un inimaginable retour.

Coupe du monde Le point groupe par groupe : Trois qualifiés, la Belgique en danger IL Y A 3 HEURES

Non-remplacé par Didier Deschamps après l'annonce de son forfait, Karim Benzema pourrait cependant être sacré champion du monde sur le papier , si les Bleus allaient au bout le 18 décembre, comme le stipule le règlement de la FIFA. Sur les feuilles de match au Qatar, le Madrilène figure bien dans le décompte tricolore mais apparaît grisé, comme les joueurs blessés ou suspendus.

Coupe du monde 24 ans après : Iran - Etats-Unis, comme on se retrouve... IL Y A 9 HEURES