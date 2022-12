Le jeu : D'un coup, tout s'est décoincé

Les mêmes que face au Danemark, c'était une évidence. Parce que l'équipe de France avait signé une partie convaincante. Dans leur système oscillant entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3 en fonction du positionnement d'Antoine Griezmann (voire Adrien Rabiot, qu'on a régulièrement vu monter au pressing), les Bleus n'ont pas dû être surpris par ce que leur proposait les Polonais, coupés en deux : Lewandowski devant, les autres derrière.

Néanmoins, ces derniers ne se sont pas contentés d'attendre les tirs au but, au contraire. Les joueurs de Czesław Michniewicz ont mis la tête au balcon parce que la tempête tardait à dégringoler sur leurs têtes. Et il s'en est fallu de peu pour qu'ils ouvrent le score. Finalement, c'est Giroud, superbement servi par Mbappé, qui a assis les Bleus dans le siège du conducteur. Et ils n'ont plus lâché le volant, bien plus entreprenants et extrêmement convaincants en seconde période.

Les joueurs : L'extra-terrestre Mbappé, l'indispensable Rabiot

Kylian Mbappé évolue sur une autre planète. Le Parisien a brisé les Polonais d'un doublé stratosphérique. Au milieu, Adrien Rabiot a fait la loi au milieu de terrain. Antoine Griezmann, lui, n'en finit plus de nous épater. Reste quelques manquements encore dans les couloirs de la défense avec un Jules Koundé qui s'est montré plus en en-dedans, notamment en première période.

La stat : 3

Après 2014, 2018, voici 2022 : l'équipe de France va disputer son troisième quart de finale d'affilée en Coupe du monde. C'est une première dans l'histoire du football français. Jamais, elle n'avait réussi un tel enchaînement. Sous Didier Deschamps, c'est désormais chose faite.

La décla : Didier Deschamps

"En modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé plus de liant. Après, c'est Kylian... avec la capacité qu'il a à résoudre bien des problèmes, et tant mieux pour nous. Il y a une unité depuis le départ, et évidemment un résultat comme ce soir, ça vient concrétiser tout ça."

La question : L'équipe de France est-elle sur l'autoroute du bonheur ?

Le football est une affaire qui devient binaire à mesure que l'on progresse dans les tours. Où le résultat prend le pas sur la manière, celle-là même que l'on scrute dans les moindres détails au début d'une grande aventure, et un peu moins à mesure que le temps passe, que le gros lot apparaît de plus en plus distinctement. C'est la loi du genre. Les grandes équipes de France passées avant 2022 peuvent aisément en témoigner.

Il n'en reste pas moins que ce que l'on a vu, globalement, est une nouvelle fois plutôt emballant. Alors, oui, il y a eu ce gros cœur de la première période plus proche, en termes purement qualitatifs, de ce que l'on avait vu face à la Tunisie alors qu'on avait plus envie d'un copier-coller danois. Mais, une fois devant, bien aidés par leurs individualités, les Bleus n'ont plus regardé dans le rétro.

Parfaitement servi par Mbappé, Giroud a collé le 52e but de sa carrière tricolore et, au-delà de débloquer le tableau d'affichage, l'attaquant a décoincé les siens. Après ça, tout a été plus facile et l'on a retrouvé une équipe de France plus entreprenante, plus fidèle à ce qu'elle avait été au cœur du premier tour. Les individualités ont parfaitement servi le collectif.

A l'arrivée, elle a roulé sur la Pologne et fait preuve de maturité, même si tout n'a pas été parfait. Mais cette équipe ne sera jamais parfaite. Elle n'a pas la discipline de sa devancière, ce qui ne la rend pas moins dangereuse. Une fois lancée, elle paraît inarrêtable, à l'image de Kylian Mbappé, 9 buts en Coupe du monde. A 23 ans.

Cette fois, on n'a même pas eu à trembler dans les dix dernières minutes de jeu. Qu'on leur amène les Anglais ou les Sénégalais !

