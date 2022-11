L'affaire du brassard "One Love" , interdit par la FIFA, agite ce début de Coupe du monde. Alors que les Allemands se sont couverts la bouche avant leur rencontre face au Japon (1-2) mercredi, pour protester contre l'instance internationale, Amélie Oudéa-Castera, la ministre française des Sports, s'est exprimée sur le sujet jeudi au micro de Public Sénat.

"Il y a encore des semaines devant nous durant lesquelles ils (ndlr : les joueurs de l'équipe de France) pourront être libres de s’exprimer, d’utiliser ces espaces de liberté pour porter leurs messages... Est-ce que j’aurais aimé qu’il y ait un espace de pleine liberté ? La réponse est clairement oui", a-t-elle indiqué.

Avant de s'envoler au Qatar, les Bleus ont fait savoir qu'ils soutiendraient des ONG ". Et Hugo Lloris avait écarté l'idée de porter le brassard "One Love" quelques jours plus tôt, en conférence de presse.