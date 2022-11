Coupe du monde

Une photo qui résume tout. Les joueurs allemands se sont ostensiblement mis la main devant la bouche sur la photo d'équipe avant leur premier match du Mondial contre le Japon mercredi, une protestation apparente aux menaces de sanctions sportives de la Fifa pour empêcher le port du brassard "One Love" au Qatar.

Les sept fédérations européennes, dont l'Allemagne, qui avaient prévu de porter un brassard coloré "One Love" contre les discriminations, ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives" par la Fifa, qui ne les a pas précisées. Cette menace a été très critiquée en Allemagne où de nombreuses voix se sont élevées pour appeler les joueurs de la Mannschaft à la défier. Oliver Bierhoff, directeur de l'équipe nationale allemande, avait dénoncé une "censure"

Dans la foulée de cette pose politique, la fédération allemande a relayé un communiqué très clair. "Avec ce brassard, nous voulions montrer l'exemple et montrer les valeurs qui cohabitent au sein de notre équipe nationale : diversité et respect mutuel, est-il ainsi écrit. L'idée était d'être unis et entendus avec d'autres pays. Ce n'est pas un message politique : les droits de l'homme ne sont pas négociables. Cela devrait être évident pour tout le monde. Malheureusement, ça ne l'est pas. C'est pour cette raison que ce message nous apparaît comme capital. Nous interdire cela, c'est comme nous obliger à rester muets. Nous restons clairs sur notre position". A noter qu'en tribunes, Nancy Faeser, ministre de l'Intérieure allemande, portait ce brassard autour du bras. Un certain Gianni Infantino était également là...

