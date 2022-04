Et DD, dans tout ça ?

Didier Deschamps va connaître son cinquième tirage au sort majeur en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Le technicien avait toujours été plutôt verni... jusqu'au dernier Euro.

Quel tirage pour les Bleus ?

Difficile de savoir ce qui attend l'équipe de France sur ce tirage. Allemagne ou Etats-Unis, Sénégal ou Tunisie... Les Bleus peuvent craindre le pire ou espérer le meilleur.

Le meilleur et le pire tirage pour la France

A évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel

En plus de ce direct, Eurosport vous propose de suivre une émission exceptionnelle en compagnie de nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier, suiveurs de l'équipe de France. Avant, pendant et après le tirage, Ils seront aux côtés de Rivenzi, sur sa chaîne Twitch.