Le Ghana a mis tout son cœur et a remporté une belle bataille. Les Black Stars sont venus à bout des Coréens dans un match de la 2e journée du groupe H extrêmement disputé (3-2). D'abord secoués, ils ont compté deux buts d'avance grâce à Mohammed Salisu (23e) et Mohammed Kudus (34e), mais Cho Gue-Sung a signé un doublé express pour égaliser (58e et 61e). Kudus l'a imité (68e) et les Ghanéens ont résisté dans une fin de rencontre haletante. Battus d'entrée, ils relancent complètement avant Portugal - Uruguay (20 heures).

Ad

Avec trois changements dans le secteur offensif par rapport au nul contre l'Uruguay (0-0), les Coréens sont partis très fort. Vifs et rapides dans leurs enchaînements collectifs, ils ont vite mis le feu dans la surface adverse et multiplié les corners frappés par leur star Heung-Min Son face à des Ghanéens asphyxiés. Sauf qu'ils n'ont pas cadré leurs quatre premiers tirs et n'ont donc pas réellement inquiété Lawrence Ati-Zigi.

Coupe du monde "Peut-être qu'ils dormaient au VAR" : Le Ghana enrage contre "le cadeau offert" à CR7 24/11/2022 À 20:28

Le Ghana a fait tout le contraire. Il s'est montré très réaliste en marquant sur son premier tir avec une reprise aux six mètres de Salisu suite à un coup franc de Jordan Ayew (0-1, 24e). Le plus jeune des frères Ayew avait trouvé la faille et a remis cela avec un long centre que Kudus a dévié légèrement de la tête pour doubler la mise (0-2, 34e). A la pause, les hommes d'Otto Addo étaient confiants.

Coupe du monde Le Portugal et l'inévitable panique générale : "Encore une victoire en souffrant" 24/11/2022 À 19:37