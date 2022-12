Il y eut un frisson. Presque une sueur froide. Est-ce bien lui ? Oui, impossible de douter. Le frisson céda sa place à une frénésie nostalgique et romantique au stade Ahmad Bin-Ali . On a revu Lionel Messi, celui qui transperce une défense par ses coups de reins, celui qui esquive ses chasseurs par ses dribbles enchanteurs, celui qui martyrisa l'Europe entière au summum de sa gloire.

Ad

64e minute de ce huitième de finale, longtemps ennuyeux mais déjà électrisé par son talent, entre l'Argentine et l'Australie : Messi reçoit le ballon dos au jeu, sur la ligne médiane. Trois crochets pour se sortir du pressing adverse et le début d'un rush digne des années 2010. Six adversaires éliminés avant un sauvetage in-extremis du dernier homme encore en vie côté australien.

Coupe du monde Arrêt déterminant, Bombonera, calvaire de Lautaro : les Tops et les Flops IL Y A UNE HEURE

Alors que son sponsor avait choisi de recréer tous ses avatars en Coupe du monde dans un spot publicitaire avant la compétition, on crut revoir le plus fougueux d'entre eux, celui qui se lance à corps perdu dans le football, porté par l'amour de son pays et de son sport.

Lionel Messi lancé dans un raid face à la défense australienne Crédit: Imago

Vintage Messi

Ce samedi, Lionel Messi a vécu un 1000e match professionnel fort en émotions. Ce samedi, nous avons vécu un énième coup de foudre professionnel. Face à une défense australienne compacte et agressive, la Pulga fut d'abord pleine de sagesse. Son heure allait venir, il en suffirait d'une. Elle arriva par le heureux hasard d'un contrôle trop long de Julian Alvarez, transformé en fameuse "passe pour le filet", celle vue une bonne centaine de fois mais dont on ne se lasse pas (35e).

1000e match en professionnel, premier but en phase finale : une réparation de l'histoire si longtemps contrariée entre lui et la Coupe du monde. Une autre statistique, plus flatteuse, mérite cependant qu'on s'y attarde : ce samedi, en offrant sur un plateau un but tout fait à Lautaro Martinez, qui a tout gâché, Messi est devenu le joueur qui a créé le plus d'occasions de buts dans toute l'histoire de la Coupe du monde avec… Diego Armando Maradona (67). La force du symbole.

Lionel Messi porté en triomphe par Julian Alvarez Crédit: Imago

Mais, de statistique, pourtant, il n'en est finalement pas question. De but non plus d'ailleurs. C'est surtout dans cette fin de match aux airs de foot du dimanche entre gamins que Messi a prouvé encore sa grandeur.

Messi nous rappelle l'époque de la cour de récré", c'est qu'il y avait quelque chose d'enfantin à le voir essayer, en toute fin de match, de faire la décision par ses dribbles, ses passes ou ses accélérations avec une légèreté déconcertante eu égard au contexte. Ce fut un ballet, du genre de ceux qu'on aimerait éternels. Si Omar da Fonseca se plaît à répéter que "", c'est qu'il y avait quelque chose d'enfantin à le voir essayer, en toute fin de match, de faire la décision par ses dribbles, ses passes ou ses accélérations avec une légèreté déconcertante eu égard au contexte. Ce fut un ballet, du genre de ceux qu'on aimerait éternels.

La meilleure performance individuelle de cette Coupe du monde

En football, l'amour ne peut être exclusif et c'est Rio Ferdinand qui résuma son match mieux que quiconque au micro de la BBC. "Messi vient tout simplement de réaliser la meilleure performance individuelle de cette Coupe du monde. Et de loin", a lâché l'ancien défenseur de Manchester United. "Impressionnant, a jugé Julian Alvarez en zone mixte concernant son capitaine. Pas seulement son but, mais toute sa prestation, tout son match. Il a été très important dans les dernières minutes aussi. Mais il ne nous surprend pas. On sait ce que vaut 'Leo'. Et nous, on continuera à l'encourager".

Quand on voit Messi avec autant d'envie, qui fait tout ce qu'il fait pour nous, on se doit de tout donner pour l'accompagner", a résumé le gardien argentin Dibu Martinez, Ce petit pas en plus", a souri Messi après coup. Un petit pas pour lui, un grand pas vers l'éternité ? ", a résumé le gardien argentin Dibu Martinez, lui aussi héroïque , à son échelle de terrien, pour sauver l'Argentine en toute fin de match. Face à l'Australie, l'Argentine n'a pas forcément impressionné. Mais l'Argentine continue d'avancer. "", a souri Messi après coup. Un petit pas pour lui, un grand pas vers l'éternité ?

On a simulé le tableau final : "C'est une autoroute pour le Brésil"

Coupe du monde Messi montre la voie, l’Argentine rejoint les Pays-Bas IL Y A 3 HEURES