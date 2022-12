C'est un invité surprise. Ou, plus précisément, un quart-de-finaliste pas comme les autres. Opposé au Portugal ce samedi (16h00), le Maroc devrait encore miser sur la recette qui lui a permis d'arriver jusque-là malgré un groupe relevé, avec la présence de la Belgique et de la Croatie, et une confrontation face à l'Espagne au tour précédent. À savoir, une compacité et une solidité à toute épreuve. Voici, en chiffres, la preuve que l'équipe de Regragui est une forteresse imprenable.

0, comme le nombre de buts marqués par ses adversaires

Oui, oui, vous avez bien lu. Jusqu'ici, le Maroc n'a encaissé aucun but marqué par ses adversaires, en quatre matches plus une prolongation depuis le début de cette Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas n'ont concédé qu'une seule réalisation, face au Canada, mais il s'agissait d'un but contre son camp du défenseur Nayef Aguerd. L'équipe de Walid Regragui est donc la meilleure défense du tournoi.

Et même si cela n'est pas comptabilisé dans les statistiques, rappelons que Yassine Bounou est aussi resté infranchissable lors de la séance de tirs au but face à l'Espagne, puisqu'il a stoppé les deux tentatives de Busquets et Soler, et que celle de Sarabia s'est écrasée sur le poteau. Toutes les autres équipes - à l'exception de la Tunisie, éliminée en poules - ont encaissé au moins deux buts.

Avoir le ballon... pour quoi faire ?

L'Espagne est bien placée pour le savoir : avoir la possession ne garantit pas le succès. Le Maroc laisse volontiers le ballon à son adversaire. Et l'assume. Depuis le début du tournoi, les coéquipiers de Romain Saïss n'ont pris le jeu à leur compte que 33,8% du temps, en moyenne.

C'est évidemment le plus petit total parmi les huit quart-de-finalistes, puisque même les Pays-Bas (53,3%) ont eu une possession moyenne plus élevée que leurs adversaires. Mais c'est aussi et surtout le deuxième plus petit bilan parmi toutes les équipes ayant participé au tournoi. Seul le Costa Rica et ses 31,3% a fait "moins bien". Étonnant.

Le Maroc n'est pas plus exposé pour autant

Cette faible possession pourrait laisser croire que le Maroc accepte de subir. Dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Depuis le début de la compétition, les Lions de l'Atlas n'ont concédé que 33 tirs (prolongation face à l'Espagne comprise). C'est à peine trois de plus que les Bleus. Mais surtout dix de moins que son adversaire du soir, le Portugal.

Plus important encore, seules cinq de ces 33 tentatives ont été cadrées. Sur ce plan, seule l'Argentine (4) a été moins exposée parmi les nations encore en lice. Paradoxalement, l'équipe de Regragui est aussi celle dont la ligne arrière est la plus reculée. C'est là l'illustration que la contribution défensive des milieux de terrain est aussi très importante. En particulier Sofyan Amrabat.

Hakimi - Mazraoui, pas que des contre-attaquants

Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui forment peut-être la meilleure paire de latéraux du tournoi. Les joeuurs du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich étaient déjà réputés pour leur apport offensif . Mais désormais, ils se font aussi remarquer par leur solidité au duel.

Depuis le début du tournoi, l'ami de Kylian Mbappé est celui qui a tenté le plus de tacles (17). Juste devant... son pendant à gauche (13). L'un et l'autre utilisent d'ailleurs ce geste défensif à bon escient puisque pour Hakimi, cela a permis à son équipe de récupérer le ballon à 11 reprises (environ 64%). Pour Mazraoui, huit fois (environ 62%). Très rares sont les latéraux capables d'être aussi efficaces au sol.

